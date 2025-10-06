Fármaco contra la obesidad de Skye no logra objetivo en fase intermedia; las acciones se hunden

6 oct (Reuters) - Skye Bioscience dijo que su tratamiento experimental no logró su objetivo principal de reducir significativamente el peso en adultos con obesidad en un estudio de fase intermedia, lo que hacía que las acciones de la empresa desarrolladora del fármaco se desplomaran más de 61% el lunes.

Los pacientes que recibieron el fármaco, nimacimab, perdieron 1,26% de su peso corporal, ajustado por las tasas de placebo, por debajo de las expectativas de la empresa de una reducción del 5% al 8%.

Skye, con sede en San Diego, California, ha apostado por el nimacimab, una inyección subcutánea semanal, para impulsar su crecimiento después de que su candidato a fármaco contra la enfermedad ocular fracasó en un estudio de fase avanzada el año pasado.

La empresa también probó el nimacimab en combinación con la semaglutida de Novo Nordisk, el principio activo de Wegovy, el adelgazante de la empresa danesa.

El nimacimab está diseñado para bloquear la proteína CB1, que ayuda a descomponer la grasa almacenada y a regular las hormonas relacionadas con el apetito, lo que puede contribuir a una reducción de peso sostenida sin pérdida de masa muscular.

El estudio, en el que participaron 136 adultos con sobrepeso, demostró que los pacientes que tomaron nimacimab y semaglutida perdieron un promedio de 13,2% de su peso corporal, frente al 10,25% de los que sólo tomaron semaglutida al cabo de 26 semanas.

La combinación ayudó a los pacientes a conservar más masa magra que la semaglutida sola, según indicó.

Aproximadamente una docena de empresas, entre ellas Eli Lilly, Regeneron y otras más pequeñas como Scholar Rock y Veru, están probando tratamientos dirigidos a proteínas relacionadas con la conservación o el crecimiento muscular.

Estos tratamientos, que se están probando en combinación con los fármacos de Novo y Lilly, podrían generar más de US$30.000 millones en ventas de aquí a 2035.

Skye dijo que en el estudio no se habían notificado problemas neuropsiquiátricos relacionados con el nimacimab. Se esperan datos de una ampliación de 26 semanas del estudio en el primer trimestre de 2026. (Reporte de Padmanabhan Ananthan y Mariam Sunny en Bengaluru; reporte adicional de Bhanvi Satija en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)