Fármaco de nueva generación de Lilly supera a Zepbound en pérdida de peso en ensayo de fase avanzada

Por Christy Santhosh y Sriparna Roy

11 dic (Reuters) - Eli Lilly comunicó el jueves que su fármaco de nueva generación contra la obesidad ayudó a los pacientes a perder un promedio del 28,7% de su peso en un ensayo en fase avanzada, superando así a su superventas Zepbound y reforzando el liderazgo de la empresa en este mercado de rápido crecimiento.

El mercado mundial de la obesidad se ha disparado en los últimos años gracias a la fuerte demanda de fármacos basados en GLP-1, como Zepbound y Wegovy, de Novo Nordisk, lo que ha impulsado a las farmacéuticas a realizar fuertes inversiones en tratamientos de nueva generación que puedan ofrecer una pérdida de peso más rápida, profunda o duradera.

Las acciones de Lilly, que el mes pasado se convirtió en la primera farmacéutica en alcanzar el billón de dólares de valoración gracias a la creciente demanda de sus medicamentos para adelgazar, subían un 1,4% en las operaciones previas a la apertura de la sesión. Las acciones de su rival Novo, que cotizan en Estados Unidos, cayeron brevemente tras el anuncio de Lilly, antes de recuperarse.

La retatrutida, un fármaco inyectable una vez a la semana, forma parte de una clase conocida como incretinas, diseñadas para imitar la acción de la hormona GLP-1, que ayuda a regular el azúcar en sangre, ralentizar el vaciado del estómago y reducir el apetito.

Lilly, en su primera lectura de los ensayos en fase avanzada, afirmó que la dosis más alta del fármaco produjo una pérdida de peso de hasta un promedio de 71,2 libras (32,3 kilos) a las 68 semanas, junto con un alivio sustancial del dolor articular profundo cuando se probó en participantes con obesidad y osteoartritis de rodilla.

Lilly dijo el jueves que espera que siete ensayos adicionales en fase avanzada que evalúan el fármaco en la obesidad y la diabetes tipo 2 se completen en 2026.

Los efectos secundarios estuvieron en consonancia con los observados habitualmente en los ensayos de tratamientos de pérdida de peso, según la compañía, que señaló que la disestesia, una sensación cutánea anormal, se produjo en el 20,9% de los pacientes con la dosis más alta.

En general, el 18,2% de los pacientes tratados con la dosis más alta de 12 miligramos interrumpieron el tratamiento debido a acontecimientos adversos, frente al 4% con placebo. Según la empresa, algunas interrupciones se debieron a una pérdida de peso excesiva.

A diferencia de los agonistas del GLP-1, como la tirzepatida, principio activo de Mounjaro y Zepbound de Lilly, y la semaglutida, principio activo de Wegovy y Ozempic de Novo, la retatrutida activa tres receptores hormonales (GLP-1, GIP y glucagón), lo que le ha valido el apodo de "triple G".

Su rival Novo también está desarrollando su propio candidato a fármaco "triple G" para adelgazar, el UBT251, tras obtener los derechos mundiales del tratamiento de la empresa china United Laboratories International en un acuerdo de licencia. (Reporte de Sriparna Roy, Mrinalika Roy y Christy Santhosh en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)