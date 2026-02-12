Fármaco oral de BridgeBio mejora el crecimiento en niños con enanismo en estudio de fase avanzada

12 feb (Reuters) - BridgeBio Pharma anunció el jueves que su terapia experimental aumentó las tasas de crecimiento en niños con un trastorno genético raro que causa enanismo, según los resultados de un estudio en fase avanzada

La terapia oral, infigratinib, mejoró la tasa de crecimiento en 1,74 centímetros en comparación con el placebo después de 52 semanas en niños con acondroplasia, una afección que causa una estatura baja desproporcionada

En un análisis preespecificado de niños de entre tres y ocho años, la terapia también mostró una mejora estadísticamente significativa en las proporciones corporales en comparación con el placebo

BridgeBio dijo que no se observaron efectos secundarios graves relacionados con el fármaco

Se observaron tres casos de niveles altos de fosfato, pero todos fueron leves y temporales, y no requirieron ningún cambio en la dosis, según la empresa

La acondroplasia afecta a unas 55.000 personas en Estados Unidos y la Unión Europea, según BridgeBio

Actualmente, la terapia inyectable Voxzogo de BioMarin Pharmaceutical es el único fármaco aprobado para esta afección

BridgeBio dijo que tiene previsto solicitar la aprobación reglamentaria en Estados Unidos y Europa en el segundo semestre de 2026

La empresa también está probando el fármaco en la hipocondroplasia, una forma más leve de acondroplasia con problemas de crecimiento menos graves. (Reporte de Siddhi Mahatole y Sahil Pandey en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)