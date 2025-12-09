Fármacos para adelgazar cubren una laguna en tratamiento de mujeres con ovario poliquístico en EE. UU.

Por Bhanvi Satija y Robin Respaut

LONDRES, 9 dic (Reuters) - Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico recurren cada vez más a los medicamentos superventas para adelgazar de Eli Lilly y Novo Nordisk para controlar los síntomas del trastorno hormonal, según un análisis exclusivo de historiales de pacientes estadounidenses y entrevistas con especialistas en obesidad y ginecólogos.

Las prescripciones estadounidenses de estos fármacos GLP-1 entre las mujeres con SOP se han multiplicado por más de siete desde 2021, según una revisión de 120 millones de registros de pacientes realizada por la empresa de datos sanitarios Truveta. El análisis abarcó semaglutida y tirzepatida, los principales ingredientes de Wegovy de Novo y Zepbound de Lilly, respectivamente.

"Estamos observando que las pacientes con SOP se están convirtiendo en una proporción ligeramente mayor de la población total de personas a las que se receta un GLP-1", dijo Karen Gilbert Farrar, analista principal de investigación de Truveta.

El SOP afecta hasta al 13% de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo y puede provocar un rápido aumento de peso, resistencia a la insulina e infertilidad.

Los especialistas entrevistados por Reuters dijeron que sus pacientes han mostrado mejoría al utilizar tratamientos con GLP-1, aunque no está claro si el beneficio se debe a la pérdida de peso o a una acción más directa.

Este año, el 17,6% de las mujeres con diagnóstico de SOP tenían una prescripción de GLP-1, frente al 2,4% de 2021, según Truveta. El porcentaje de prescripciones de GLP-1 a pacientes con SOP aumentó del 4,6% en 2021, al 5,7% en 2025. La revisión solo incluyó prescripciones a través de sistemas sanitarios convencionales y no de aplicaciones de telesalud o farmacias de compuestos.

Lilly y Novo están probando sus fármacos adelgazantes para una amplia gama de enfermedades, como el Parkinson, el Alzheimer y el abuso de sustancias, pero no para el síndrome de ovario poliquístico.

Novo no comentó si estudiaría la posibilidad de hacerlo, mientras que Lilly dijo que evalúa periódicamente los posibles nuevos usos de sus fármacos y que revelará cualquier plan de ensayo cuando proceda.

Los médicos afirman que la falta de ensayos clínicos con GLP-1 para el síndrome de ovario poliquístico es una oportunidad perdida para abordar las necesidades sanitarias de las mujeres y comprender mejor la afección en el 30% estimado de pacientes que no son obesas ni tienen sobrepeso.

A las pacientes con SOP se les suelen recetar medicamentos más antiguos, como metformina para regular la insulina, orlistat para perder peso y píldoras anticonceptivas para controlar el ciclo menstrual.

"Es difícil conseguir que una gran empresa farmacéutica quiera tener una indicación para el SOP de peso normal cuando la inmensa mayoría de los casos de SOP tienen problemas de peso", dijo Angela Fitch, especialista en obesidad de Massachusetts.

Tai Adaya, empresaria neoyorquina de 35 años, lleva al menos seis meses tomando la dosis más baja de Zepbound tras no conseguir alivio con la metformina. Al cabo de tres meses, sus periodos volvieron a ser regulares.

"Es frustrante oír que este grupo de pacientes no es prioritario", afirma Adaya. "Parece otro caso en el que se quita prioridad a la salud de la mujer".

Los primeros estudios y los médicos afirman que los GLP-1 parecen aliviar los síntomas del síndrome de ovario poliquístico al reducir el peso y la resistencia a la insulina. Algunos médicos han observado mayores tasas de embarazo entre las pacientes cuyos ciclos se estabilizan, y tienen que advertir contra los embarazos no deseados.

"El SOP provoca aumento de peso y algunos aspectos de la enfermedad mejoran con la pérdida de peso. ¿Por qué no utilizarla?", dijo Ilana Ramer-Bass, que dirige el programa de pérdida de peso del Mount Sinai Morningside de Nueva York.

Existe una "estrecha interacción" entre el síndrome de ovario poliquístico y la obesidad, pero la relación exacta no está clara, agregó Ramer-Bass. Ella y otros dos endocrinólogos calculan que alrededor de un tercio de sus pacientes con obesidad padecen también el síndrome de ovario poliquístico.

(Reporte de Bhanvi Satija en Londres y Robin Respaut en San Francisco. Edición en español de Javier López de Lérida)