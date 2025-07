Farmaindustria celebra la Agencia de Salud Pública y el reconocimiento a la innovación incremental de los medicamentos

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - Farmaindustria ha mostrado este miércoles su satisfacción por la aprobación de la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, al tiempo que ha celebrado el reconocimiento que incluye la norma a la innovación incremental de los medicamentos, una reclamación que asegura que para el sector es "histórica". Así, la industria farmacéutica aplaude la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), un organismo que considera necesario y que señala que permitirá a España prepararse mejor para afrontar futuras crisis sanitarias, "como se puso de manifiesto durante la pandemia de la Covid-19", añade. Según Farmaindustria, la Aesap es una "buena noticia" para el Sistema Nacional de Salud y para la población en España. Farmaindustria y las compañías farmacéuticas que la integran reiteran al Ministerio de Sanidad y a las autoridades sanitarias autonómicas su disposición para colaborar para que España esté preparada para afrontar futuras crisis sanitarias. Además, muestra su compromiso con la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos que "permitan mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, así como contribuir a que esos medicamentos lleguen a quienes los necesitan". INNOVACIÓN INCREMENTAL Por otra parte, Farmaindustria aplaude el reconocimiento que, al modificar la vigente ley del medicamento, otorga la nueva norma a la innovación incremental de los medicamentos, aquella que incluye desarrollos adicionales sobre fármacos ya existentes, como son nuevas formas de administración o formulaciones, combinación de medicamentos, modificaciones en la posología o en la cantidad de principio activo y nuevos usos de la medicación. "Esta era una reivindicación histórica de la industria farmacéutica porque en España no existían incentivos para que las compañías farmacéuticas apostaran por este tipo de innovación, puesto que, como se produce sobre medicamentos ya existentes, la Administración no la estaba valorando como se merece y la condenaba al sistema de precios de referencia, donde las nuevas formulaciones tienen el mismo precio de financiación que las convencionales y se someten a continuas revisiones de precio a la baja", señala Farmaindustria. Para la asociación, la "falta de consideración" de los beneficios reales, no sólo clínicos, sobre la innovación incremental suponía un "obstáculo" para el acceso de los pacientes a estos medicamentos, "especialmente importantes para personas mayores, enfermos crónicos y polimedicados y niños". Además, apunta que la innovación incremental es una "buena opción" de desarrollo industrial para determinadas compañías farmacéuticas de pequeño y mediano tamaño, en su mayoría de capital nacional, ya que es una forma "más rápida y con menos riesgos" con la que pueden compensar los mayores costes y tiempos que genera la innovación radical, que implica procesos de 8-10 años y más de 2500 millones de euros de inversión. "Por tanto, este reconocimiento tendrá unas consecuencias directas en el tejido innovador y productivo de nuestro país, abriendo también las puertas a la exportación de algunas de estas innovaciones", agrega. Por último, Farmaindustria resalta que esta ley reconoce una "importante" categoría de medicamentos para muchos pacientes: los denominados medicamentos estratégicos, que son "imprescindibles" desde el punto de vista clínico y "vulnerables" desde la óptica del suministro. "La nueva norma permite reforzar la protección de estos medicamentos evitando que la continua erosión de precios los lleve a su inviabilidad comercial", finaliza.

