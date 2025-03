Fast Company Magazine nombra por segunda vez a Xenco Medical una de las empresas más innovadoras del mundo

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--mar. 20, 2025--

Fast Company Magazine ha vuelto a nombrar a Xenco Medical, empresa pionera en tecnología médica, una de las empresas más innovadoras del mundo. La prestigiosa lista anual reconoce a empresas de renombre cuyas tecnologías revolucionarias marcan el comienzo de un cambio transformador. Fast Company ya nombró a Xenco Medical una de las empresas más innovadoras del mundo en 2023. Al recibir el honor una vez más en 2025, Xenco Medical se une a un reducido grupo de empresas con capacidad de transformación que aparecen en la famosa lista más de una vez. Aparecer en esta lista, en la que se incluyen las empresas de mayor relevancia tecnológica del mundo, es el mayor honor que puede obtener una empresa por sus innovaciones. Pionera en la aplicación de la ciencia de los materiales al diseño de implantes e instrumentos quirúrgicos, la revolucionaria gama de implantes biomiméticos, biomateriales regenerativos e instrumentos quirúrgicos de polímero compuesto de Xenco Medical ha aumentado su repercusión gracias a innovadoras tecnologías de software que abarcan desde la vigilancia terapéutica remota tras la intervención quirúrgica hasta la simulación quirúrgica holográfica antes de la operación. Fast Company Magazine señala en un comunicado: «La lista de este año destaca a las empresas que con sus innovaciones transforman la industria y la cultura para lograr avances notables en todos los sectores de la economía».

«Nos complace enormemente que Fast Company nos haya nombrado una vez más una de las empresas más innovadoras del mundo. Estamos deseando continuar con nuestra labor incansable de transformar la asistencia sanitaria a través de la innovación interdisciplinar con la convicción de que las intervenciones deben realizarse de forma concertada para lograr una asistencia integral», ha declarado Jason Haider, fundador y consejero delegado de Xenco Medical.

Xenco Medical ha usado su tecnología TrabeculeX Continuum para combinar sinérgicamente el potencial de regeneración ósea de su biomaterial regenerativo con ejercicios de rehabilitación física específicos para cada paciente a través de una plataforma de recuperación con tecnología de IA. Inspirada en los principios de la mecanotransducción, la revolucionaria combinación de ortobiología y medicina digital de Xenco Medical ha creado un vínculo perfecto que integra las fases intraoperatoria y postoperatoria del proceso de recuperación del paciente. TrabeculeX Continuum de Xenco Medical, que permite a los cirujanos supervisar de forma remota las escalas de dolor, la adherencia a la rehabilitación y el progreso del movimiento funcional de cada uno de sus pacientes mediante evaluaciones de la postura con tecnología de IA, fomenta una asociación continua entre los proveedores y los pacientes a los que se implanta el biomaterial regenerativo de Xenco Medical.

Las tecnologías innovadoras de Xenco Medical, líder pionera en el sector de los dispositivos médicos, han propiciado un enfoque de la asistencia sanitaria basado en el rendimiento. Brendan Vaughan, redactor jefe de Fast Company, ha declarado: «Nuestra lista de las empresas más innovadoras ofrece tanto una visión completa de la innovación actual como una guía para el futuro. Este año, reconocemos a las empresas que aprovechan la IA de formas completas y significativas, a las marcas que están consiguiendo el apoyo incondicional de sus clientes al ofrecerles más de lo que necesitan, y a las empresas emergentes que están incorporando ideas atrevidas y una competitividad fundamental en sus sectores. En un momento en que el mundo está cambiando rápidamente, estas empresas marcan el camino a seguir». Fast Company Magazine anunció la lista de 2025 de las empresas más innovadoras del mundo el 18 de marzo de este año, y a continuación se celebrará una ceremonia de entrega de premios y una gala en el Javits Center de Nueva York el 5 de junio.

