Fast Retailing, propietaria de Uniqlo, eleva sus previsiones anuales tras aumentar beneficios

Por Anton Bridge

TOKIO, 8 ene (Reuters) - El operador de la marca de ropa Uniqlo, el minorista japonés Fast Retailing, dijo que el beneficio operativo trimestral aumentó en un tercio y elevó sus perspectivas anuales, citando un sólido crecimiento de las ventas a nivel mundial que le ayudó a absorber los aranceles estadounidenses.

En la senda de su quinto año consecutivo de beneficios, la empresa se ha beneficiado de un repunte de las ventas en China —su mayor mercado exterior—, así como de una agresiva estrategia de expansión en Norteamérica y Europa.

Durante el trimestre abrió importantes tiendas en Amberes, Birmingham y Múnich. En Estados Unidos, planea una serie de nuevas tiendas insignia en Chicago, Nueva York y Boston.

Fast Retailing, conocida por sus artículos básicos duraderos y considerada un barómetro de la confianza del consumidor en Japón y China, dijo que su beneficio operativo aumentó un 34%, hasta 205.600 millones de yenes (US$1.300 millones), durante el periodo septiembre-noviembre, gracias a un incremento del 15% en los ingresos.

Esta cifra superó con creces la estimación de 177.000 millones de yenes realizada por el consenso de LSEG.

Los beneficios de su negocio nacional crecieron un 20,6% respecto al año anterior gracias a la boyante demanda de sudaderas y ropa interior de abrigo.

Muchos mercados extranjeros registraron un crecimiento de dos dígitos en ingresos y beneficios. Las ventas de otoño en China fueron fuertes y el lanzamiento de un negocio de colaboración con el gigante del comercio electrónico JD.com

atrajo a nuevos clientes.

En conjunto, su segmento internacional registró un crecimiento de los beneficios del 41,6%.

Para todo el año, ha aumentado su objetivo de beneficios operativos de 610.000 millones de yenes a 650.000 millones.

Fast Retailing ha tratado de reducir su dependencia de China después de que las estrictas restricciones por la pandemia del COVID-19 perjudicaran su negocio allí y ha hecho de Norteamérica y Europa sus principales áreas de crecimiento.

(1 dólar = 156,5200 yenes) (Información de Anton Bridge; edición de Thomas Derpinghaus y Edwina Gibbs; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)