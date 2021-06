Fastly atribuye caída en servidores a error en software

LONDRES (AP) — Fastly, la compañía afectada por una interrupción que inhabilitó a muchos de los principales sitios web del mundo esta semana, culpó del problema a un error de software provocado cuando un cliente cambió una configuración.

El problema le impidió a usuarios conectarse a una gran cantidad de sitios web la madrugada del martes, incluidos The New York Times, The Guardian, Twitch, Reddit y la página del gobierno británico.

“Experimentamos una interrupción global debido a un error de software que surgió el 8 de junio provocado por un cambio de configuración de un cliente válido”, explicó en un blog Nick Rockwell, vicepresidente senior de ingeniería e infraestructura de Fastly.

Rockwell dijo que la interrupción fue “amplia y grave”, pero la compañía rápidamente identificó, aisló y deshabilitó el problema y, después de 49 minutos, la mayor parte de su red estaba en funcionamiento nuevamente. El error venía en una actualización de software lanzada en mayo y Rockwell dijo que la compañía está tratando de averiguar por qué no se detectó durante las pruebas.

“Aunque hubo condiciones específicas que desencadenaron esta suspensión, debimos haberlo anticipado”, dijo Rockwell.

Fastly, con sede en San Francisco, ofrece servicios de contenido que permiten a sus clientes almacenar datos como imágenes y videos en varios servidores en 26 países. Al mantener los datos más cerca del cliente, el servicio permite que sus contenidos aparezcan más rápido.

Pero el incidente puso en evidencia cómo gran parte de la internet depende de un puñado de empresas tras bambalinas como Fastly que proporcionan infraestructura vital, y amplificó las preocupaciones sobre cuán vulnerables son a interrupciones más graves.

AP