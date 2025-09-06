"Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch, gana el León de Oro en la Mostra de Venecia

“Father Mother Sister Brother”, del director estadounidense Jim Jarmusch, ganó este sábado el León de Oro en la 82ª Mostra de Venecia, que otorgó el segundo premio al filme sobre la guerra en Gaza “The Voice of Hind Rajab”, dirigido por Kaouther Ben Hania.

En “Father Mother Sister Brother”, Jarmusch explora las relaciones familiares a través de tres historias distintas, ambientadas en Nueva York, Dublín y París, protagonizadas por Cate Blanchett, Adam Driver y Tom Waits.

En tanto, “The Voice of Hind Rajab”, la película de la francotunecina Ben Hania que causó un gran impacto en el festival, y que está basada en la historia real de una niña palestina, Hind Rajab, asesinada por las fuerzas israelíes mientras intentaba huir de Ciudad de Gaza, se alzó con el León de Plata.

