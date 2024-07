Fátima Gálvez: "No me veo como favorita en París, pero he trabajado muy duro"

La tiradora cordobesa Fátima Gálvez dejó claro este martes que no se ve "como favorita" al oro en la modalidad de foso en los Juegos Olímpicos de París, pero que sí que ha trabajado "muy duro" para tener todas las opciones posibles.

"Como favorita yo no me veo. Yo creo que la favorita fue la campeona olímpica individual de los pasados Juegos y yo me veo con intención de hacer un buen campeonato e intentar luchar por las medallas", señaló Gálvez ante los medios en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas antes de poner rumbo a París.

La cordobesa, actual campeona de Europa y subcampeona del mundo en 2022, sí reconoció que para ella cambiaba el llegar a la capital francesa tras ser ya campeona olímpica en foso mixto, disciplina que no está en París, junto a Alberto Fernández. "Ya tengo la ilusión de haber ganado una medalla en categoría mixta con mi compañero y me gustaría ganar una medalla individual, pero claro, no tenemos una bola de cristal que sepamos cómo va a transcurrir", comentó.

"Sí que he trabajado muy duro, que lo he dado todo en cada uno de los entrenamientos, y si tengo un poco de suerte, pues la competición irá bien. Primero hay una fase clasificatoria que espero poder realizar muy bien y luego llegar a la lucha de las medallas", añadió al respecto.

La andaluza tiene claro que unos Juegos Olímpicos "se disfrutan lo mismo" aunque ya haya estado en otras ediciones. "Da igual que sea la primera que la última porque al final, como nunca sabemos si vamos a repetir, intentamos vivirlo al máximo para que se nos quede en el recuerdo", subrayó.

Para Gálvez, lo es "todo" representar a España en la cita. "Soy la primera que me siento superorgullosa de mi país, de lo que represento, de lo que significa para mí llevar la bandera nuestra en unos Juegos Olímpicos al podio, en lo más alto si es posible. Se te pone la piel de gallina cuando se escucha el himno, es para mí un honor", apuntó

Europa Press