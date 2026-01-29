Favelas de Río se convierten en popular destino para turistas que desean una inmersión cultural

RÍO DE JANEIRO (AP) — A medida que un número récord de turistas arriba a Río de Janeiro, muchos desean ir más allá de los emblemáticos puntos de referencia de la ciudad, optando por recorridos en las favelas de la ciudad para aprender más sobre esos territorios a menudo estigmatizados, los cuales también son faros de cultura y arte urbano

La afluencia de visitantes curiosos ha inspirado a los residentes de esas comunidades de bajos ingresos a recurrir al turismo para generar ingresos, entre ellos el guía local Vitor Oliveira

Oliveira, anteriormente conductor de mototaxi en Rocinha —la favela más poblada de Río—, indicó que comenzó a ofrecer recorridos después de notar un aumento en los visitantes internacionales. El turismo, expresó, es ahora su principal fuente de ingresos

Río recibió a 12,5 millones de turistas en 2025, incluidos 2,1 millones de visitantes internacionales, según la alcaldía de Río. El número de turistas internacionales aumentó 44,8% en comparación con 2024, generando 7.800 millones de reales (US$1.500 millones) para la economía de la ciudad

En un concurrido día de la semana a finales de enero, Rocinha estaba llena de turistas de Chile y Francia. Entre la multitud, Oliveira guiaba a Oscar Jara, un paraguayo, y a su sobrino, José Martínez, por las estrechas calles de la favela

“Venir a Río y sólo visitar la playa de Copacabana, la estatua de Cristo y el Pan de Azúcar, no es realmente visitar Río. Estás visitando un lado elegante y caro de Río", observó Oliveira. “Pero la esencia de Río proviene de las favelas”

Rocinha se extiende por una colina con vista a muchos de los principales puntos de referencia de Río. Usualmente Oliveira comienza su recorrido con visitas a miradores, luego lleva a los turistas a lugares culturales, tales como presentaciones de capoeira y galerías de artistas. Los clientes incluso pueden elegir terminar el paseo con una parrillada brasileña en su propio balcón

Los turistas buscan cada vez más experiencias auténticas sobre lo que significa ser de Río, señaló Caroline Martins de Melo Bottino, profesora del departamento de turismo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. “La gente entiende que las favelas de Río cumplen muy bien con estas expectativas”

A medida que aumentan los visitantes, nuevos bares con balcones y casas con losas abiertas están disponibles ahora para que los turistas se tomen selfies, e incluso algunos ofrecen servicios de grabación de video con drones panorámicos

Algunos de estos videos, tomados por influencers, se han vuelto virales en redes sociales y son parte de la razón del crecimiento en visitantes. Oliveira indicó que cientos de turistas lo contactaron después de que apareció en un video de YouTube de un turista español que recibió miles de visitas

Jara, el turista paraguayo, señaló que algunos de esos videos virales le dan confianza a la gente para visitar sin miedo. Él mismo buscó a Oliveira después de ver uno de sus videos. “Es un turismo muy auténtico... no está diseñado para turistas, no está diseñado para mostrar algo superficial”, expresó Jara

Jara no es el único que ha sucumbido al encanto de Rocinha. La superestrella global Rosalía pasó los últimos días de 2025 en Río, y su estancia incluyó un viaje a Rocinha, donde en imágenes de video se le ve aprendiendo el famoso paso de baile passinho

Cosme Felippsen, un guía turístico que trabaja en su favela natal de Morro da Providencia, así como en Rocinha, dice que muchos guías adaptan específicamente sus recorridos para ir más allá de simplemente beber una caipirinha en una favela

“Vamos a llevar a la gente para crear conciencia, para contar la historia de estos territorios a través de los ojos del personaje principal: el residente”, apuntó

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa