Favorito de la izquierda escoge a líder indígena como fórmula vicepresidencial en Colombia

El favorito de la izquierda para ser el próximo presidente de Colombia, Iván Cepeda, escogió este lunes a una destacada líder indígena como fórmula vicepresidencial para los comicios del 31 de mayo.

Aida Quilcué, legisladora e integrante del partido del presidente Gustavo Petro, es una importante defensora de derechos humanos de los pueblos originarios del Cauca, región conflictiva y cocalera controlada por disidentes de la extinta guerrilla Farc que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

Quilcué "Representa lo mejor de las tradiciones de la resistencia y lucha social" y "Me ha hecho el honor de aceptar esta invitación", dijo Cepeda en un video compartido en X.

A principios de febrero, la indígena nasa estuvo secuestrada unas horas por disidencias de la guerrilla, en medio de una ola de violencia política que ha marcado la campaña de las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia.

Esta nominación es "Un reconocimiento a los pueblos indígenas de Colombia, pero en particular a la mujer indígena", dijo Quilcué en llamada con la AFP.

Aunque tiene "miedo" tras su secuestro, la candidata aseguró que reforzaron su esquema de seguridad.

Tras la victoria de la izquierda en las elecciones legislativas del domingo, Cepeda, delfín político de Petro, se perfila como favorito para gobernar el país durante los próximos cuatro años, según las encuestas.

Lo sigue el candidato de derecha Abelardo de la Espriella.

Pero expertos consultados por la AFP opinan que no logrará los apoyos suficientes en primera vuelta y será necesario un balotaje el 21 de junio.

Quilcué, ataviada habitualmente con pañuelos y diademas rojas y verdes, colores distintivos del pueblo nasa, también es defensora ambiental y ganadora del premio nacional de defensa de los derechos humanos en Colombia.

En 2008, seis soldados mataron a su esposo, el también líder indígena Edwin Legarda, en la misma carretera que la secuestraron el mes pasado.

En las elecciones de 2022, el presidente Petro también optó por una líder social como vicepresidenta, Francia Márquez, de quien terminó distanciado en medio de tensiones y desacuerdos a lo largo de su gobierno.