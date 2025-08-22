FBI allana la casa de un exasesor de Trump

Un funcionario del FBI dijo en un comunicado que "no hay ninguna amenaza para la seguridad pública".

La agencia se negó a hacer más comentarios sobre la redada. En una publicación en X el viernes temprano, el director del FBI Kash Patel escribió: "NADIE está por encima de la ley...

agentes del @FBI en misión".

La fiscal general Pam Bondi y el subdirector del FBI, Dan Bongino, también parecían referirse a la redada en publicaciones en X.

"La seguridad de Estados Unidos no es negociable. Se buscará justicia. Siempre", escribió Bondi el viernes temprano.

"La corrupción pública no será tolerada", escribió Bongino.

Bolton sirvió durante dos administraciones republicanas, primero como embajador ante las Naciones Unidas en el gobierno de George W. Bush y más tarde como asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump durante aproximadamente un año y medio en su primer mandato (2017-2021).

Trump y Bolton no se separaron amistosamente, con el presidente en 2019 afirmando que había despedido a Bolton y éste afirmando que se había ofrecido a renunciar después de un desacuerdo.

A pesar de su trabajo en la primera administración de Trump, Bolton ha surgido como un feroz crítico del magnate después de dejar el cargo por primera vez en 2021, incluso escribiendo unas memorias de 2020 sobre su tiempo en la administración.

Durante la primera administración de Trump, el Departamento de Justicia investigó a Bolton sobre información clasificada y había llevado a cabo acciones legales sin éxito para detener la publicación de sus memorias y evitar que obtuviera dinero de ellas.

Pero en 2021, durante la administración de Biden, el Departamento de Justicia y el abogado de Bolton informaron a un juez federal que el gobierno estaba abandonando sus esfuerzos legales contra Bolton por su libro. NBC News también informó en ese momento que el departamento había cerrado una investigación criminal sobre Bolton.

El libro de Bolton alegó que Trump con frecuencia priorizaba sus intereses políticos personales sobre la seguridad nacional, y describió varios casos de lo que Bolton consideró mala conducta o incompetencia en el manejo de los asuntos internacionales por parte de la administración.

Antes de la publicación, el Departamento de Justicia de la era Trump demandó a Bolton, argumentando que había violado los requisitos de revisión previa a la publicación al seguir adelante sin autorización final por escrito, un proceso destinado a garantizar que no se divulgara información clasificada.

Inicialmente, el departamento trató de bloquear el lanzamiento del libro por completo. Cuando eso fracasó, la administración continuó su campaña legal, tratando de recuperar todas las ganancias que Bolton obtuvo del libro y alegando que había incumplido las obligaciones contractuales relacionadas con su autorización de seguridad. Ese esfuerzo también fracasó en la corte. (ANSA).