FBI arresta a empresario vinculado con el juicio político del fiscal general de Texas

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — El FBI arrestó el jueves a un empresario que se encuentra en el centro del escándalo que condujo al histórico juicio político del fiscal general de Texas, Ken Paxton, una acción que se produjo en medio de nuevos cuestionamientos sobre los acuerdos entre ambos, los cuales surgieron tras la difusión de registros financieros por parte de los abogados del republicano para tratar de exculparlo de las acusaciones de soborno.

Nate Paul, de 36 años, fue fichado en una cárcel de Austin la tarde del jueves después de que fue detenido por agentes federales, de acuerdo con los registros del Departamento de Policía del condado Travis. De momento se desconoce qué cargos condujeron a su arresto, pero los registros penitenciarios indicaban que se encuentra detenido por una orden federal relacionada con un delito grave.

La detención de Paul se produjo luego de una investigación federal de un año en torno al desarrollador inmobiliario de Austin, una pesquisa en la que Paxton involucró a su oficina, desencadenando una serie de acontecimientos que finalmente condujeron a su juicio político el mes pasado.

Los abogados de Paul no respondieron de momento a solicitudes de comentarios. Uno de los abogados de Paxton, Dan Cogdell, dijo que no contaba con información adicional sobre el arresto de Paul. El FBI se negó a comentar al respecto y un portavoz de la fiscalía federal en el oeste de Texas no respondió a solicitudes de comentarios.

Los agentes del FBI que revisaban el asolado imperio de bienes raíces de Paul allanaron sus oficinas y su mansión de Austin en 2019. Al año siguiente, siete de los principales colaboradores de Paxton reportaron al fiscal general con el FBI por acusaciones de soborno y abuso de autoridad para ayudar a Paul, incluyendo la contratación de un abogado externo para examinar los señalamientos del desarrollador sobre comportamiento indebido por parte de agentes federales.

Las acusaciones del personal de Paxton desencadenaron una investigación por separado del FBI en torno al fiscal general, la cual continúa abierta, y fueron el motivo principal por el que la mayoría republicana de la Cámara de Representantes del estado aprobó iniciar un juicio político.

El miércoles, el equipo de defensa de Paxton mostró a una sala repleta de periodistas un estado de cuenta de 2020 en el que se incluía una transferencia bancaria que supuestamente mostraba que él, y no un donante, había pagado más de 120.000 dólares para la renovación de una residencia.

La transferencia tenía fecha del 1 de octubre de 2020, el mismo día en que los colaboradores de Paxton firmaron una carta en la que daban aviso al director de recursos humanos de la fiscalía general de Texas que habían denunciado a Paxton ante el FBI.

El pago por 121.000 dólares se hizo a Cupertino Builders, cuyo gerente era allegado de Paul, de acuerdo con registros judiciales y de la corporación estatal.

La empresa no se constituyó como sociedad en Texas hasta más de tres semanas después de que tuviera lugar la transacción. En abril de ese mismo año se creó una compañía con el mismo nombre en Delaware, aunque los registros públicos no dejan claro quién está detrás de ella.

El año pasado, un supervisor designado por el tribunal para algunas de las empresas de Paul escribió en un informe que se utilizó a Cupertino Builders para “transferencias fraudulentas” desde su negocio a Narsimha Raju Sagiraju, quien fue condenado por fraude en California en 2016. El informe describía a Sagiraju como “amigo” de Paul.

Paul, quien también empleó a una mujer con la que Paxton admitió haber tenido una relación extramarital, ha negado haber sobornado a Paxton. En una deposición, Paul señaló que Sagiraju era un “contratista independiente” y dijo que no recordaba cómo se conocieron.

