FBI despide a más agentes que investigaron a Trump y luego da marcha atrás, según fuentes

Por Sarah N. Lynch y Andrew Goudsward

WASHINGTON, 4 nov (Reuters)

El FBI despidió a cuatro agentes que trabajaban en el equipo del exconsejero especial Jack Smith que investigaba al presidente Donald Trump, aunque algunos de esos despidos fueron revocados posteriormente, dijeron a Reuters cinco personas cercanas al asunto.

La medida es parte de una serie de acciones disciplinarias dirigidas a empleados que trabajaron en Trump o a sus aliados.

Uno de los agentes despedidos, Jeremy Desor, ha sido blanco de ataques en los últimos días en las redes sociales después de que el presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Charles Grassley, hiciera públicas más de 1.000 páginas de citaciones de la investigación de Smith, cuyo nombre en clave es "Arctic Frost", sobre los intentos de mantener a Trump en el poder después de que perdiera las elecciones de 2020 ante su rival demócrata, Joe Biden.

Las citaciones no redactaron ninguno de los nombres de los empleados del FBI o del Departamento de Justicia que estuvieron involucrados.

Otro agente despedido, Jamie Garman, fue inicialmente suspendido de sus funciones hace varias semanas, poco después de que Grassley publicara otros registros que mostraban que Smith había buscado "datos de llamadas" limitados de los teléfonos móviles de ocho senadores republicanos y un miembro de la Cámara de Representantes en los días previos y posteriores al ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

A otros dos agentes que trabajaban en el equipo de Smith y a los que se comunicó el despido el lunes, Blaire Toleman y David Geist, se les informó posteriormente de que los despidos quedaban sin efecto, según cuatro de las fuentes.

Toleman trabaja ahora en la oficina del FBI de Chicago y anteriormente dirigió una brigada de corrupción pública que fue clausurada por la agencia a principios de este año. Geist trabajó anteriormente como agente especial adjunto a cargo de la oficina de Washington durante la investigación de Smith y ahora está asignado a una unidad del FBI de asistencia rápida en incidentes críticos, como el rescate de rehenes.

Otros agentes también fueron cesados el lunes, pero posteriormente se revocaron esos despidos, añadieron dos de las fuentes.

Reuters no pudo determinar de inmediato qué motivó el cambio de postura del FBI. No fue posible ponerse en contacto con un portavoz del FBI, que ya se había negado a comentar los despidos.

Reuters no pudo ponerse en contacto inmediatamente con los cuatro agentes para que hicieran comentarios.

(Información de Sarah N. Lynch y Andrew Goudsward)