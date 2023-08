SALT LAKE CITY, Utah, EE.UU. (AP) — El hombre de Utah acusado de proferir amenazas violentas contra el presidente Joe Biden apuntó con una pistola a los agentes del FBI que trataban de arrestarlo, informó la agencia el lunes.

Craig Robertson, un veterano de la Fuerza Aérea de 75 años de edad, murió tras ser baleado por los agentes en su residencia de Provo el miércoles pasado, horas antes de la llegada de Biden al estado. Los agentes del FBI fueron a su casa a primeras horas de la mañana para detenerlo por tres delitos graves, incluidas amenazas contra el presidente y contra los agentes que lo investigaban desde hace meses, según registros judiciales desprecintados después del operativo.

“Robertson se resistió al arresto, y mientras los agentes intentaban detenerlo, les apuntó con un revolver .357”, dijo la vocera del FBI Sandra Barker en un comunicado dado a conocer el lunes.

Dos fuentes policiales —que hablaron con The Associated Press la semana pasada bajo condición de anonimato a fin de revelar detalles de una investigación abierta— dijeron que Robertson se encontraba armado al momento del incidente. El comunicado del lunes ofrece detalles adicionales sobre el arma de Robertson y el hecho de que la apuntó en dirección de los agentes. El FBI no respondió a preguntas sobre si Robertson les disparó a los agentes o si éstos utilizaban cámaras corporales cuando trataban de arrestar a Robertson.

La hija de Robertson, Shanda Robertson, dijo que por el momento no tenía comentarios. La familia difundió un comunicado la semana pasada en el que refutó la idea de que pudiera lastimar a alguien.

Robertson pasó meses lanzando amenazas contra demócratas de alto rango, incluidos protagonistas en los procesos legales contra el expresidente Donald Trump, así como contra la vicepresidenta Kamala Harris y contra Biden. Las amenazas se tornaron más específicas de cara a la visita del mandatario al estado, y Robertson publicó en redes sociales que utilizaría un traje de francotirador y “desempolvaría su fusil de francotirador M24” para “darle la bienvenida” a Biden.

Esas amenazas se produjeron después de varios meses en los que Robertson publicó en redes sociales fotografías de diversas armas a las que llamaba “herramientas de erradicación”, junto con amenazas contra funcionarios públicos.

Los periodistas de The Associated Press Colleen Slevin, en Denver, y Lindsay Whitehurst, en Washington, contribuyeron a este despacho.