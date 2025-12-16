FBI ofrece recompensa por información sobre tiroteo en Universidad

La agencia federal se ha unido a la División de Boston del FBI y al Departamento de Policía de Providence para rastrear al responsable del ataque, que dejó a varias personas heridas y causó la muerte de al menos una víctima.

En un esfuerzo por acelerar la investigación, el FBI publicó un póster con tres imágenes del sospechoso, que permanece sin identificar, describiéndolo como un hombre de aproximadamente 1,73 m de estatura y complexión rechoncha. El cartel también insta a cualquier persona con información relevante a ponerse en contacto con las autoridades.

El tiroteo tuvo lugar el sábado en el campus de la Universidad Brown, en pleno horario de clases, lo que ha elevado la alarma sobre la seguridad en los espacios académicos del país.

Tras el incidente, el FBI movilizó rápidamente recursos adicionales para ayudar a las autoridades locales, colaborando con tareas de rastreo de pistas y vigilancia de vecindarios cercanos al campus, mientras que su equipo de respuesta a la evidencia trabaja en el lugar procesando la escena del crimen.

El director del FBI, Kash Patel, expresó a última hora del lunes en sus redes sociales: "Enviamos recursos y personal adicionales hoy temprano para ayudar a rastrear pistas, rastrear vecindarios y desarrollar inteligencia. Nuestro equipo de respuesta a la evidencia permanece en el campus procesando la escena, y nuestro laboratorio en Quantico también está ayudando".

El FBI ha intensificado sus esfuerzos en la Universidad Brown con un enfoque estratégico en el desarrollo de inteligencia y la recopilación de pruebas, además de colaborar con su laboratorio en Quantico, Virginia, para el análisis de la evidencia forense.

La recompensa de US$50.000 subraya el interés de las autoridades por identificar rápidamente al responsable del tiroteo, mientras continúan sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los estudiantes y la comunidad universitaria en Providence. Además, pone de manifiesto el creciente compromiso de las agencias federales en situaciones de violencia masiva y tiroteos dentro de instalaciones académicas.

Mientras tanto, el tiroteo ha revivido el debate sobre la regulación de armas y la violencia en los campus universitarios en los Estados Unidos. (ANSA).