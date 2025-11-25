FBI pide entrevistas con demócratas que advirtieron a militares sobre órdenes ilegales: funcionario

Por Jana Winter

WASHINGTON, 25 nov (Reuters) -

El FBI solicitó entrevistarse con seis demócratas del Congreso de Estados Unidos que dijeron a los miembros del ejército que debían rechazar cualquier orden ilegal, según informó el martes a Reuters un funcionario del Departamento de Justicia.

La medida, de la que informó con anterioridad Fox News, se produce un día después de que el Pentágono amenazara con llamar al servicio activo al senador Mark Kelly, veterano de la Marina y uno de los seis legisladores, para que se enfrente a cargos militares por lo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió como actos "sediciosos" en las redes sociales.

Los otros legisladores, que hicieron los comentarios en un video publicado la semana pasada, son la senadora Elissa Slotkin, antigua analista de la CIA y veterana de la guerra de Irak, y los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan.

Los legisladores publicaron el video en medio de las preocupaciones de los demócratas -de las que se hacen eco en privado algunos mandos militares- de que la administración Trump esté violando la ley al ordenar ataques contra buques que supuestamente transportan a narcotraficantes en aguas latinoamericanas.

El Pentágono ha argumentado que los ataques están justificados porque los narcotraficantes son considerados terroristas.

En una declaración el lunes, Kelly desestimó la amenaza del Pentágono como una táctica de intimidación.

El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reporte de Jana Winter y Jasper Ward; escrito por Joseph Ax; editado en español por Carlos Serrano)