FBI registra la casa de una periodista del Washington Post por seguridad nacional

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - Agentes del FBI registraron la casa de una reportera del Washington Post el miércoles como parte de una investigación sobre la posible filtración de secretos gubernamentales, dijeron las autoridades, pero los defensores de la prensa lo calificaron de amenaza a la libertad periodística.

La reportera, Hannah Natanson, ha cubierto la campaña del presidente Donald Trump para despedir a cientos de miles de trabajadores federales y cambiar a otros para implementar una agenda favorable a su administración.

La fiscal general Pam Bondi dijo que los agentes federales habían ejecutado el registro a petición del Departamento de Defensa. El Departamento de Justicia de Trump revirtió el año pasado una política que había prohibido a los fiscales incautar registros de reporteros en la mayoría de las circunstancias.

Los defensores de la libertad de prensa calificaron el registro como una escalada dramática en los continuos ataques del Gobierno Trump contra los medios de comunicación.

El Post informó de que Natanson estuvo presente en el registro de su casa de Virginia el miércoles.

El registro está vinculado a un caso penal contra Aurelio Pérez-Lugones, un especialista en tecnología para un contratista del Gobierno de Estados Unidos, que fue acusado la semana pasada de retención ilegal de información de defensa nacional, dijo el diario.

Natanson escribió una historia en diciembre sobre su experiencia personal cubriendo la historia titulada "Soy el contacto del Post con el Gobierno federal. Ha sido brutal". En ella, relataba el incesante ritmo de llamadas y mensajes que recibía de antiguos y actuales empleados federales frustrados por los cambios.

El Post dijo en X que los investigadores dijeron a Natanson que ella no era un foco de la investigación. Natanson no pudo ser localizada inmediatamente para hacer comentarios.

Los fiscales alegan que Pérez-Lugones hizo capturas de pantalla de informes de inteligencia clasificados e imprimió esos documentos, según una denuncia penal. Los investigadores también encontraron documentos marcados como "secretos" en una lonchera en el automóvil de Pérez-Lugones y en su sótano, según una declaración jurada del FBI. (Reportaje de Katharine Jackson; edición de Scott Malone y Chizu Nomiyama. Editado en español por Juana Casas)