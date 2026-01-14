FBI registra la casa de una periodista del Washington Post, según el NYT

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - Agentes del FBI registraron la casa de una reportera del Washington Post el miércoles, mientras las autoridades dijeron que continúa una investigación sobre la posible filtración de secretos gubernamentales, informó el New York Times, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

La reportera, Hannah Natanson, ha cubierto la campaña del presidente Donald Trump para despedir a cientos de miles de trabajadores federales y cambiar a otros para implementar una agenda favorable a su administración.

Natanson escribió una historia en diciembre sobre su experiencia personal cubriendo la historia titulada "Soy el contacto del The Post con el Gobierno federal. Ha sido brutal". En ella, relataba el incesante ritmo de llamadas y mensajes que recibía de antiguos y actuales empleados federales frustrados por los cambios.

El Washington Post, el FBI y el Departamento de Justicia no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Natanson no pudo ser localizada inmediatamente. (Reportaje de Katharine Jackson; edición de Scott Malone y Chizu Nomiyama, Editado en español por Juana Casas)