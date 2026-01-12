FBI: sospechoso incendió sinagoga de Mississippi por sus "vínculos judíos"

JACKSON, Mississippi, EE.UU. (AP) — Un sospechoso de provocar un incendio en una sinagoga de Mississippi admitió que su ataque se debió a los "vínculos judíos" del templo y que fue su padre quien lo entregó a las autoridades después de observar quemaduras en los tobillos, manos y rostro de su hijo, informó el FBI el lunes.

Stephen Pittman fue acusado de dañar o destruir con dolo un edificio mediante el uso de fuego o explosivos. El sospechoso confesó haber iniciado un incendio dentro del templo, al que se refirió como "la sinagoga de Satanás", según una declaración jurada del FBI presentada ante la corte federal en Mississippi el lunes.

El expediente del tribunal no hacía mención de un abogado para Pittman.

El incendio arrasó con la Congregación Beth Israel en Jackson poco después de las 3 de la mañana del sábado. Ningún feligrés o bombero resultó herido. La sinagoga publicó el lunes imágenes de las cámaras de seguridad en las que se puede ver a un hombre enmascarado y encapuchado mientras usa un bidón de gasolina para verter un líquido en el suelo y un sofá en el vestíbulo del edificio. Más de cinco décadas antes, el Ku Klux Klan bombardeó la sinagoga debido al apoyo de su rabino a los derechos civiles.

El incendio del fin de semana causó graves daños en la biblioteca y las oficinas administrativas del templo de 165 años de antigüedad. Las autoridades evaluaban los daños por el humo en cinco Torás —los rollos sagrados con el texto de los primeros cinco libros de la Biblia hebrea— ubicados dentro del santuario. Dos Torás dentro de la biblioteca, donde se registró el peor daño, quedaron destruidas. Una Torá que sobrevivió al Holocausto se encontraba detrás de un vidrio y no resultó dañada por las llamas, informó la congregación.

El padre del sospechoso se puso en contacto con el FBI y dijo que su hijo había confesado haber incendiado el edificio. Pittman le había enviado a su padre una foto de la parte trasera de la sinagoga antes del incendio, con el mensaje: "Hay un horno en la parte de atrás". Su padre le había suplicado a su hijo que regresara a casa, pero "Pittman respondió diciendo que estaba listo para ir por todo e 'Hice mi investigación'", decía la declaración jurada.

Durante una entrevista con los investigadores, Pittman dijo que se detuvo en una gasolinera camino a la sinagoga para comprar la gasolina utilizada en el incendio. También retiró la matrícula de su vehículo en la gasolinera. Usó un hacha para romper una ventana de la sinagoga, vertió gasolina y usó un encendedor de soplete para iniciar el fuego, según la declaración jurada del FBI.

El FBI recuperó más tarde un teléfono celular quemado que se cree que es de Pittman y tomó posesión de un soplete que fue encontrado por un congregante.

Cinta policial bloqueaba el lunes el acceso al edificio, el cual quedó rodeado de vidrios rotos y hollín. En el suelo, a la entrada del edificio, había varios ramos de flores, incluido uno con una nota que decía: "Lo siento mucho".

El presidente de la congregación, Zach Shemper, ha prometido reconstruir la sinagoga y afirmó que varias iglesias les han ofrecido sus espacios durante la reconstrucción.

Con apenas unos cientos de feligreses, nunca ha sido particularmente sencillo ser judío en la capital de Mississippi, pero los miembros de Beth Israel se enorgullecían de mantener vivas sus tradiciones.

Beth Israel fue fundada como congregación en 1860 y adquirió su primera propiedad donde construyó la primera sinagoga de Mississippi después de la Guerra Civil. En 1967, la sinagoga se trasladó a su ubicación actual donde fue bombardeada por miembros locales del Ku Klux Klan poco después de mudarse. Dos meses después, la casa del líder de la sinagoga, el rabino Perry Nussbaum, fue bombardeada debido a su abierta oposición a la segregación y el racismo. ___

Martin contribuyó a este despacho desde Atlanta y Schneider desde Orlando, Florida.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.