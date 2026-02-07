FC Barcelona anuncia que se desvincula de la Superliga europea

El FC Barcelona abandonó el proyecto de la Superliga europea, proyecto liderado por el Real Madrid de Florentino Pérez, anunció este sábado el club catalán en un escueto comunicado

"El FC Barcelona informa que hoy (sábado) ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", señaló la entidad azulgrana

De esta manera, el Barça oficializó un secreto a voces, que el propio presidente Joan Laporta ya había dejado entrever en los últimos meses en declaraciones a distintos medios españoles

El club azulgrana cierra su compromiso a una iniciativa estancada desde su creación en 2021, con el Madrid y el Barcelona como promotores del proyecto de creación de una liga semicerrada con la participación de los mejores clubes de España, Inglaterra e Italia, especialmente

El club culé se acercó de manera institucional con la UEFA y sus organismos asociados en los últimos meses

Laporta participó en eventos organizados por la European Football Clubs (EFC), el nuevo nombre de la Asociación Europea de Clubes (ECA), junto a sus dirigentes Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, y Nasser Al-Khelaifi, presidente de Paris Saint-Germain y de la EFC, como intentos de reconciliación tras un largo tiempo de desencuentros

"Estamos por la pacificación y porque los clubes que están en la Superliga regresen a la UEFA. Nosotros nos sentimos muy cerca de la UEFA y de la EFC", aseguró Laporta a principios de octubre tras regresar de la asamblea anual de clubes, la antigua ECA convertida en EFC (European Football Clubs), en Roma