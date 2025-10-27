FC Porto remonta 2-1 ante Moreirense, su octava victoria en nueve fechas

El Oporto logró una trabajada victoria de visita 2-1 ante el Moreirense este lunes en la novena fecha la liga portuguesa, que lidera con autoridad con ocho triunfos y un empate.

El equipo dirigido por el DT italiano Francesco Farioli tuvo que remontar el gol inicial del brasileño Alan (18').

El delantero español Samu Omoridion puso las tablas de penal en el agregado del primer tiempo.

Cuando el partido se encaminaba al empate, el turco Deniz Gül marcó el 2-1 (88') para el Oporto, que es líder con 25 puntos, tres más que el Sporting de Portugal, su escolta.

-- Resultados de la 9ª fecha de la liga portuguesa:

- Viernes:

FC Alverca 0

Gil Vicente 4 Esteves (1), García (45), Felipe (51), Fernández (70)

- Sábado:

Santa Clara 2 Serginho (72 de penal), Vinicius (78)

AVS 0

Benfica 5 Pavlidis (9 de penal, 22 de penal, 50), Otamendi (45+6), Ivanovic (90+2 de penal)

Arouca 0

Estrela da Amadora 1 Moreira (28)

Rio Ave 2 Luiz (50), Vrousai (71)

- Domingo:

FC Famalicão 2 De Amorim (41), Sorriso (90+8)

Vitoria de Guimarães 0

Estoril 1 Begraoui (60 de penal)

Nacional 1 Vitor (37)

Tondela 0

Sporting de Lisboa 3 Suárez (19), Goncalves (59), Quenda (90+2)

Sporting de Braga 4 Horta (5), Lagerbielke (8), Dorgeles (48), Zalazar (57 de penal)

Casa Pia 0

- Lunes:

Moreirense 1 Alan (18)

Oporto 2 Omorodion (45+4 de penal), Gul (88)

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Oporto 25 9 8 1 0 21 2 19

2. Sporting de Lisboa 22 9 7 1 1 23 5 18

3. Benfica 21 9 6 3 0 18 4 14

4. Gil Vicente 19 9 6 1 2 14 4 10

5. FC Famalicão 16 9 4 4 1 10 4 6

6. Moreirense 15 9 5 0 4 13 13 0

7. Sporting de Braga 13 9 3 4 2 16 8 8

8. Vitoria de Guimarães 11 9 3 2 4 9 14 -5

9. Rio Ave 11 9 2 5 2 13 14 -1

10. Nacional 11 9 3 2 4 10 13 -3

11. Santa Clara 11 9 3 2 4 8 10 -2

12. FC Alverca 10 9 3 1 5 11 16 -5

13. Arouca 9 9 2 3 4 10 24 -14

14. Casa Pia 8 9 2 2 5 8 17 -9

15. Estoril 7 9 1 4 4 11 14 -3

16. Estrela da Amadora 7 9 1 4 4 7 10 -3

17. Tondela 5 9 1 2 6 4 17 -13

18. AVS 1 9 0 1 8 5 22 -17

