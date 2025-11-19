FDA aprueba fármaco de Bayer para combatir el cáncer de pulmón
- 1 minuto de lectura'
19 nov (Reuters) - La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el miércoles un fármaco de Bayer para pacientes con un determinado tipo de cáncer de pulmón.
El medicamento, comercializado bajo el nombre de Hyrnuo, ha sido aprobado para adultos con cáncer de pulmón no escamoso avanzado o que se ha extendido a otras partes del cuerpo, según lo determinado por una prueba aprobada por la FDA, y que hayan recibido un tratamiento previo.
La empresa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.
Hyrnuo pertenece a una clase de fármacos que bloquean la acción de las proteínas cinasas que regulan el crecimiento celular.
(Reporte de Sriparna Roy en Bengaluru; Edición de Alan Barona; Edición en Español de Sofía Díaz Pineda)
