FDA de EEUU aprueba vacunas Covid actualizadas para mayores de 65 años y personas con alto riesgo

27 ago (Reuters) - La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó las vacunas actualizadas contra el COVID-19 para todas las personas de más de 65 años y las menores de 65 con riesgos para la salud, informó el miércoles el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Las tres vacunas aprobadas son fabricadas por Pfizer con su socio alemán BioNTech, Moderna y Novavax.

Pfizer dijo que la autorización de uso de emergencia para su vacuna contra el COVID para menores de cinco años fue rescindida.

La vacuna de Moderna fue aprobada para niños a partir de los seis meses, según Kennedy. Moderna no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios.

La versión actualizada de Comirnaty de Pfizer y BioNTech fue aprobada para todos los mayores de 65 años, así como para individuos de cinco a 64 años con al menos una afección subyacente que los pone en alto riesgo de resultados graves de la infección por COVID, dijo la compañía en un comunicado. (Reporte de Sriparna Roy en Bengaluru y Patrick Wingrove en Nueva York; editado en español por Carlos Serrano)