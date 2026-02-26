FDA de EEUU da plena aprobación al tratamiento del cáncer de pulmón de Boehringer

26 feb (Reuters) - La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dijo el jueves que aprobó el medicamento de Boehringer Ingelheim para pacientes con un tipo de cáncer de pulmón avanzado que han recibido tratamiento previo, en la que es la segunda aprobación bajo el programa piloto de National Priority, del Comisionado de la agencia.

Zongertinib, que se venderá bajo la marca Hernexeos, está aprobado para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas cuyos tumores tengan una mutación genética rara y que no hayan recibido terapia previa.

La mutación ocurre en aproximadamente el 3% al 5% de estos casos.

La aprobación amplía la presencia de Boehringer en el mercado de terapias dirigidas contra el cáncer de pulmón, donde competirá con otros tratamientos, incluido Hyrnuo, de Bayer.

Zongertinib se encuentra entre los 18 medicamentos que la agencia ha seleccionado hasta ahora para el programa National Priority del Comisionado de la FDA, que busca reducir los tiempos de revisión a uno a dos meses frente a los 10 a 12 meses habituales.

El programa, lanzado en junio, está diseñado para acelerar las decisiones sobre medicamentos seleccionados que se consideran críticos para la salud pública o la seguridad nacional, o que se fabrican en Estados Unidos o se ofrecen a precios bajos. (Reporte de Christy Santhosh y Mariam Sunny en Bangalore y Bhanvi Satija en Londres, editado en español por Lucila Sigal)