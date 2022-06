Fda de eeuu decidirá a principios de julio sobre vacunas rediseñadas contra el covid

Por Michael Erman

28 jun (Reuters) - Los reguladores estadounidenses tienen previsto decidir a principios de julio si cambian el diseño de las vacunas contra el COVID-19 este otoño boreal para combatir las variantes más recientes del coronavirus, dijo el martes un funcionario de alto rando de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

"Creemos que cuanto mejor se adapten las vacunas a la variante circulante, mejor será la eficacia de la vacuna y, potencialmente, mayor será la duración de la protección", declaró el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, en una reunión de asesores externos del organismo regulador.

El comité tiene previsto votar una recomendación sobre la conveniencia de realizar el cambio más adelante en el día.

Es probable que las vacunas actualizadas se rediseñen para combatir la variante ómicron del coronavirus, según los expertos. En la reunión se estudiará la composición exacta de las vacunas modificadas y si incluirán parte de la vacuna original junto con nuevos componentes.

Está previsto que Pfizer Inc, Moderna Inc y Novavax Inc presenten datos en la reunión. Las tres empresas han estado probando versiones de sus vacunas actualizadas para combatir la variante BA.1 ómicron, que provocó un aumento masivo de las infecciones el pasado invierno boreal.

Tanto Moderna como Pfizer, con su socio BioNTech, han afirmado que sus respectivas vacunas rediseñadas generan una mejor respuesta inmunitaria contra el BA.1 que las actuales, diseñadas para el virus original que surgió en China.

Asimismo, indicaron que sus nuevas vacunas también parecen funcionar contra las subvariantes BA.4 y BA.5 de ómicron que están circulando en fecha más reciente, aunque esa protección no es tan fuerte como contra el BA.1.

Los expertos también quieren saber si las nuevas vacunas aumentarán la protección contra la enfermedad grave y la muerte de las personas más jóvenes y sanas, o simplemente ofrecerán unos meses de protección adicional contra la infección leve. (Editado en español por Carlos Serrano)