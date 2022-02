Fecha de estreno de Now and Then, thriller de Apple TV+ con Maribel Verdú

Apple TV+ ha lanzado las primeras imágenes de la serie bilingüe de suspense Now and Then, que se estrenará en todo el mundo el viernes 20 de mayo de 2022. La serie de ocho episodios, ambientada en Miami, está rodada en español e inglés y se estrenará en Apple TV+ con los tres primeros episodios, seguidos de un nuevo capítulo semanal todos los viernes.

"Now and Then es un thriller que explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la vida adulta. Las vidas de un grupo de amigos de la universidad cambian para siempre tras un fin de semana de fiesta que acaba con uno de ellos muerto. Ahora, 20 años después, los cinco restantes se reúnen, muy a su pesar, cuando una amenaza pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas", reza la sinopsis de la producción.

Maribel Verdú, Marina de Tavira, Rosie Perez, José María Yazpik, Manolo Cardona, Soledad Villamil, *eljko Ivanek, Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte y Miranda de la Serna conforman el elenco.

En las primeras imágenes se puede ver al grupo de jóvenes universitarios y a un grupo de adultos encabezado por Verdú. En otra de las fotos parece Perez junto a Steve Howard.

Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira son los creadores de Now and Then, mientras que Campos y Fernández-Valdés ejercen como showrunners. La serie está escrita por Neira, Campos y su equipo. Gideon Raff es productor ejecutivo y también dirige.