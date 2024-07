Fechas y sedes de los cuartos de final de la copa américa 2024

2 jul (Reuters) - Estos son los partidos de cuartos de final de la Copa América 2024 tras la conclusión de la fase de grupos. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzaron a la fase eliminatoria. FECHA PARTIDO LUGAR 4 de julio Argentina vs Ecuador Houston, Texas 5 de julio Venezuela vs Canadá Arlington, Texas 6 de julio Colombia vs Panamá Glendale, Arizona 6 de julio Uruguay vs Brasil Paradise, Nevada (Recopilado por Rohith Nair en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters