Fed baja las tasas y dos responsables discrepan de la decisión

Fed, como se esperaba, recorta las tasas 25 puntos básicos

Miran y Schmid disienten

La decisión monetaria se tomó en ausencia de datos clave

Se detiene reducción de balance de la Fed

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 29 oct (Reuters) - Una Reserva Federal estadounidense dividida recortó las tasas de interés un cuarto de punto porcentual el miércoles y anunció que reanudará las compras limitadas de valores del Tesoro, después de que los mercados monetarios dieron señales de que la liquidez escaseaba, una situación que el banco central estadounidense se ha comprometido a evitar.

El recorte de tasas, que incluyó un guiño a las limitaciones de datos a las que se enfrenta el banco central durante el actual cierre parcial del Gobierno federal, suscitó la disidencia de dos responsables de política monetaria.

El gobernador Stephen Miran volvió a pedir una mayor reducción de los costos de endeudamiento y el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, se mostró partidario de no realizar ningún recorte dada la actual inflación.

A partir del 1 de diciembre, la decisión sobre el balance mantendrá estable el importe total de los activos de la Reserva Federal mes a mes, pero modificará su cartera reinvirtiendo el producto de los valores respaldados por hipotecas que vayan venciendo en letras del Tesoro.

Los inversores esperaban que la decisión de 10-2 de bajar la tasa de interés oficial a un rango de entre el 3,75% y el 4% sirva a la Reserva Federal para moderar el descenso de un mercado laboral que, según los responsables de política monetaria, podría estar perdiendo fuerza.

Sin embargo, los responsables monetarios de la Fed reconocieron los límites en su proceso de toma de decisiones planteados por el cierre parcial del Gobierno.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa a las 1830 GMT para analizar los resultados de la reunión y actualizar sus puntos de vista sobre una economía que ha estado emitiendo señales contradictorias, con una fuerte racha de inversión empresarial que sugiere una fortaleza subyacente, pero con la contratación ralentizándose. (Reporte de Howard Schneider; edición en español de Javier López de Lérida)