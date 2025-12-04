Fed Chicago mantiene tasa desempleo de noviembre en 4,4%, datos alternativos muestran pérdidas de empleo

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 4 dic (Reuters) - La tasa de desempleo de Estados Unidos se mantuvo sin cambios en torno al 4,4% en noviembre, según estimó el jueves la Reserva Federal de Chicago, mientras que los datos de un proveedor privado, muy vigilados, se sumaron a la evidencia de que el mercado laboral estadounidense se está debilitando lentamente.

Con los informes oficiales de desempleo de la Oficina de Estadísticas Laborales aún retrasados tras el cierre del gobierno en octubre y noviembre, los nuevos informes podrían añadir peso a los argumentos en la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana a favor de recortar la tasa de política de referencia otro cuarto de punto porcentual.

El BLS publicaría normalmente su informe de empleo de noviembre el viernes, pero lo ha retrasado hasta el 16 de diciembre, después de que la Fed se reúna los días 9 y 10 de diciembre.

La Reserva Federal de Chicago calcula su tasa de desempleo a partir de datos públicos y privados, y la publica dos veces al mes para que los responsables de la política económica puedan conocer con mayor frecuencia un indicador clave de la economía.

Las últimas cifras mostraron pocos cambios en el ritmo de contratación o despido de trabajadores, lo que dejó la tasa de desempleo sin redondear casi sin cambios en noviembre, en el 4,44%, frente al 4,46% de octubre.

La última tasa de desempleo oficial comunicada por el BLS fue del 4,44%, sin redondear, para el mes de septiembre.

Mientras tanto, Revelio Labs, que elabora estimaciones mensuales de empleo a partir de perfiles de empleo en línea y otra información, informó que la economía perdió 9.000 puestos de trabajo en noviembre, un segundo mes de descenso tras una caída de 9.100 estimada para octubre.

Las mayores pérdidas se produjeron en los sectores del ocio y la hostelería y el comercio minorista, que perdieron 12.000 y 9.000 puestos, respectivamente, mientras que el sector manufacturero continuó su caída de la contratación con una pérdida de 7.000 puestos.

El informe de Revelio sigue a una pérdida de empleo en noviembre aún más pronunciada, de unos 32.000 puestos, publicada el miércoles por el proveedor privado de nóminas ADP. (Reportaje de Howard Schneider; Editado en español por Juana Casas)