Fed Chicago sitúa desempleo de octubre en 4,35%, con pocos cambios frente a última cifra oficial
WASHINGTON, 27 oct (Reuters) - La tasa de desempleo de Estados Unidos se mantuvo estable en torno al 4,3% en octubre, según un modelo económico del banco de la Reserva Federal de Chicago que usa datos privados para su estimación, incluso en ausencia de estadísticas gubernamentales que no han estado disponibles desde el inicio de un cierre federal en curso.
El último informe oficial de desempleo fue el de agosto y también mostró una tasa de desempleo del 4,3%. Una estimación de la Fed de Chicago para septiembre situaba la cifra, sin redondear, en el 4,34%, y en un 4,35% sin redondear para agosto. (Edición de Toby Chopra, Editado en español por Juana Casas)
