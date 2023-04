fed debería apegarse a alzas de tasas mientras mercado laboral es fuerte, dice bullard

(Consolida despachos previos, agrega firma autora)

Por Lindsay Dunsmuir

6 abr (Reuters) - La Reserva Federal debería apegarse a subir las tasas de interés para reducir la inflación mientras el mercado laboral se mantiene fuerte, dada la alta probabilidad de que las tensiones financieras recientes continúen disminuyendo y en ausencia de un marcado endurecimiento de las condiciones crediticias, dijo el jueves el presidente de la Fed de Saint Louis, James Bullard.

"Tenemos un largo camino por delante y creo que la inflación va a ser persistente en el futuro, va a ser difícil volver a situarla en el objetivo del 2% (...) Así que vamos a tener que seguir presionando para asegurarnos de que la inflación vuelve a bajar", dijo Bullard tras un discurso sobre la economía de Estados Unidos ante la Asociación de Banqueros de Arkansas en Little Rock, Arkansas.

Bullard había dicho previamente que elevó su estimación de cuánto debe aumentar la tasa de interés de referencia de la Fed a un día para fines de 2023, en 25 puntos básicos a un rango de 5,50%-5,75%.

Durante mucho tiempo estuvo a favor de alcanzar un punto final para tasas más altas y más rápidas que muchos de sus colegas del banco central para sofocar la inflación, que según la medida preferida de la Fed todavía se encuentra en más del doble del objetivo.

La Fed elevó en marzo su tasa de interés referencial en 25 puntos básicos a un rango de 4,75%-5,00%, pero indicó que es posible que solo necesite subirla en la misma magnitud tras el colapso de dos bancos regionales, que provocaran nerviosismo y aumentaron las expectativas entre la mayoría de las autoridades monetarias de una desaceleración más rápida de la economía a medida que las condiciones financieras se endurecen aún más.

Bullard, sin embargo, siguió mostrándose escéptico con respecto a esa opinión, viendo una probabilidad del 85% de que las tensiones financieras continúen disminuyendo y señalando que no cree que las condiciones crediticias se endurezcan lo suficiente como para causar una recesión.

"No me queda claro si habrá una gran reducción de los préstamos por parte de este tipo de bancos", dijo Bullard a periodistas después de su discurso en Little Rock. "Mientras tengan suficiente liquidez y suficiente capital, es probable que sigan adelante y otorguen esos préstamos".

Los datos económicos desde la reunión de política monetaria de la Fed de marzo han sido mixtos, con señales alentadoras de una relajación en el mercado laboral y una mayor reducción de la alta inflación atenuada por el hecho de que ambos siguen siendo demasiado fuertes para estar cómodos. El informe de empleo del Departamento de Trabajo de marzo se publicará el viernes.

Bullard dijo que el informe mejor de lo esperado de esta semana sobre ofertas laborales aún mostraba un mercado que se mantuvo muy fuerte según los estándares históricos. (Reporte de Lindsay Dunsmuir. Editado en español por Manuel Farías)

