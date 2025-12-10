Fed dice que iniciará compra técnica de letras del Tesoro para gestionar liquidez del mercado

Por Michael S. Derby

WASHINGTON, 10 dic (Reuters) - La Reserva Federal anunció el miércoles que comenzará a comprar deuda pública a corto plazo para ayudar a gestionar los niveles de liquidez del mercado y garantizar que el banco central mantenga un firme control sobre su sistema de objetivos de tasas de interés.

Las compras orientadas técnicamente comenzarán el 12 de diciembre, dijo el banco central como parte del anuncio de política monetaria asociado a su última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. Cuando comience a comprar, la ronda inicial totalizará unos 40.000 millones de dólares en letras del Tesoro.

La Fed dijo en un comunicado que sus compras "seguirán siendo elevadas durante unos meses para contrarrestar los grandes aumentos esperados en los pasivos distintos de las reservas en abril", agregando que "después de eso, el ritmo de las compras totales probablemente se reducirá significativamente en línea con los patrones estacionales esperados en los pasivos de la Reserva Federal".

Hablando después de la reunión del banco central, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la compra es "con el único propósito de mantener un amplio suministro de reservas en el tiempo, apoyando así el control efectivo de nuestra tasa de política monetaria". Añadió que "estos asuntos son independientes y no tienen implicaciones para la orientación de la política monetaria".

El reinicio de la compra de bonos que volverá a ampliar el balance de la Fed llega justo después de su decisión de dejar de reducir sus tenencias a partir de inicios de este mes.

Desde 2022, el banco central ha estado permitiendo que los bonos del Tesoro y los bonos hipotecarios que posee venzan y no sean reemplazados, en un esfuerzo denominado endurecimiento cuantitativo, o QT por sus siglas en inglés.

El esfuerzo tenía como objetivo drenar los océanos de liquidez que la Fed añadió durante la pandemia de COVID-19 para estabilizar los mercados y proporcionar estímulo en un momento de tasas cercanas a cero. El QT llevó el tamaño global del balance de la Fed de 9 billones de dólares en 2022 a su tamaño actual de 6,6 billones de dólares.

La Fed anunció el fin del QT a finales de octubre en medio de crecientes señales de que la liquidez se había estrechado lo suficiente como para complicar potencialmente la gestión de la tasa de fondos federales del banco central, su principal herramienta para alcanzar sus objetivos de inflación y empleo.

En octubre, las principales tasas del mercado monetario empezaron a subir a medida que algunas empresas financieras recurrían a la Línea de Repo Permanente de la Reserva Federal, que concede préstamos rápidos garantizados con bonos del Tesoro y bonos hipotecarios. Esto presagiaba una posible pérdida de control sobre las tasas de interés de referencia de la Fed, lo que llevó al banco central a poner fin al QT. (Reporte de Michael S. Derby; Editado en Español por Manuel Farías)