Fed dice que recortes de tasas son necesarios por riesgos del mercado laboral: CNBC

NUEVA YORK, 19 sep (Reuters) - En sus primeras declaraciones públicas como gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran dijo el viernes que el estado actual de la política monetaria entraña riesgos para el mercado laboral si no se reduce sustancialmente con el tiempo.

"Estar tan por encima de la neutralidad significa que la política monetaria es bastante restrictiva y cuanto más tiempo permanezca la política monetaria en ese nivel de restricción", dijo Miran, "mayores serán los riesgos de que empecemos a incumplir el mandato de empleo".

Miran, que a principios de esta semana se mostró partidario de un recorte de tasas más agresivo que la relajación llevada a cabo por el Comité Federal de Mercado Abierto para la fijación de tasas, habló en una entrevista en CNBC. (Reportaje de Michael S. Derby. Editado en español por Juana Casas)