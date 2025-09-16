Fed evita un golpe a su independencia tras sentencia sobre Cook; Miran jura como gobernador

Por Howard Schneider y Ann Saphir

WASHINGTON, 16 sep (Reuters) - La Reserva Federal de Estados Unidos comenzó el martes una reunión de dos días con un gobernador nombrado por Donald Trump uniéndose a las deliberaciones y una segunda responsable en la mesa que aún se enfrenta a los esfuerzos del presidente para destituirla.

Las inusuales circunstancias, ambas históricas por derecho propio, han cambiado lo que habría sido una reunión sobre los riesgos para el mercado laboral en un punto de inflexión de los esfuerzos de Trump para ganar influencia sobre la política monetaria.

Trump dijo el martes que había firmado los documentos que permiten a Stephen Miran, que abandona el puesto de jefe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, se una a la Junta de Gobernadores del banco central estadounidense.

Miran juró su cargo en la Reserva Federal el martes por la mañana y la reunión de política monetaria comenzó a las 10:30 hora local (1430 GMT).

Un portavoz de la Casa Blanca también dijo que el Gobierno pediría a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita el despido a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, "por causa justificada".

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el lunes el despido de Cook, allanando el camino para que la designada por el expresidente Joe Biden participe plenamente en la reunión de política monetaria de esta semana.

Se espera que la Reserva Federal recorte su tasa de interés de referencia a un día un cuarto de punto porcentual, al rango de entre el 4,00% y el 4,25%.

No está claro el calendario de la apelación y la decisión de la Corte Suprema. La Reserva Federal publicará un comunicado de política monetaria y proyecciones económicas trimestrales actualizadas el miércoles. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa media hora más tarde.

Las proyecciones económicas y de tasas de Miran podrían mostrar si respalda las tasas de interés ultrabajas y las perspectivas económicas optimistas en las que ha insistido Trump -con una previsión que se ubique lejos de la de sus colegas- o si sus puntos de vista se alinean con los de los demás. (Reporte de Howard Schneider; edición en español de Javier López de Lérida)