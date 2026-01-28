Fed mantiene estables las tasas, ve una inflación "elevada" y mercado laboral en estabilización

WASHINGTON, 28 ene (Reuters) - La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo estables las tasas de interés el miércoles, citando una inflación aún elevada junto con un sólido crecimiento económico, y dando pocas indicaciones sobre cuándo podrían caer nuevamente los costos de endeudamiento en su última declaración de política monetaria.

"La actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo sólido", dijeron los responsables de la política monetaria de la Fed en el comunicado después de votar 10-2 para mantener la tasa de interés de referencia del banco central estadounidense en el rango de 3,50%-3,75% después de una reunión de dos días.

La declaración de la Fed no ofreció ninguna pista sobre cuándo podría producirse otra reducción en los costos de endeudamiento, señalando que "el alcance y el momento de los ajustes adicionales" a la tasa de política monetaria dependerían de los datos entrantes y de las perspectivas económicas. (Reporte de Howard Schneider; editado en español por Juana Casas)