Fed pondrá fin a la reducción de su balance el 1 de diciembre

Por Michael S. Derby

29 oct (Reuters) - La Reserva Federal estadounidense dijo el miércoles que está poniendo fin a la reducción de su balance de US$6,6 billones, ante la evidencia de que las condiciones de liquidez del mercado monetario han comenzado a endurecerse y los niveles de reservas bancarias están disminuyendo.

En lugar de permitir que hasta US$5000 millones en valores del Tesoro vencieran cada mes y no fueran reemplazados, la Fed dijo que a partir del 1 de diciembre buscaría mantener estable su cartera de bonos del Gobierno reinvirtiendo los bonos del Tesoro que vencen.

La Fed agregó que mantenía su plan actual de permitir que hasta US$35.000 millones en valores respaldados por hipotecas vencieran cada mes –un objetivo que nunca ha alcanzado en más de tres años de reducciones–, pero a partir del 1 de diciembre reinvertirá todos los ingresos de los activos respaldados por hipotecas (MBS) que vencen en letras del Tesoro.

En su reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, el banco central redujo la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, al rango de entre 3,75% y 4,00%.

La tasa de interés sobre los saldos de reserva, o IORB, pasó del 4,15% a 3,90%, mientras que la tasa de recompra inversa del 4,00% al 3,75%. El IORB ayuda a establecer el límite superior del rango de la tasa de fondos, mientras que la tasa de recompra inversa ayuda a establecer el límite inferior.

El cambio de rumbo de la Reserva Federal con respecto al endurecimiento cuantitativo (QT, por sus siglas en inglés) era ampliamente esperado y se conoce en un contexto de crecientes señales de presión en los mercados monetarios.

En los últimos días, la tasa de interés de los fondos federales ha subido dentro de su rango, al igual que otras tasas de interés clave a corto plazo. Al mismo tiempo, el mecanismo de recompra permanente de la Fed, cuyo objetivo es conceder préstamos rápidos en efectivo sobre bonos del Tesoro, ha cobrado vida tras varios años de actividad casi nula, y el miércoles registró el mayor uso de su historia.

(Reporte de Michael S. Derby; Edición de Andrea Ricci; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)