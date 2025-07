Fed publica video con detalles sobre renovación, mientras Casa Blanca intensifica ataques

Por Ann Saphir

21 jul (Reuters) - La Reserva Federal añadió el lunes un recorrido en video y nuevos detalles sobre la renovación de dos edificios históricos en su sede en Washington, en un momento en que el Gobierno de Trump arrecia los ataques contra el jefe del banco central estadounidense, Jerome Powell, por no recortar las tasas de interés y critica el costo y el diseño del proyecto.

El video, de seis minutos y 23 segundos de duración, indica que fue grabado el 18 de julio y muestra escenas de construcción superpuestas con descripciones en texto del proyecto y algunos de los retos encontrados, como la reducción del amianto y la conservación de detalles como una claraboya en desuso desde hace tiempo con un águila decorativa.

Asimismo, muestra la instalación de infraestructuras como ventanas protegidas contra explosiones y modernos sistemas de calefacción, fontanería y electricidad.

La Casa Blanca sigue examinando el proyecto del edificio y sus responsables esperan programar una visita esta semana, indicó el lunes un funcionario gubernamental.

El jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, James Blair, uno de los tres funcionarios de la administración recientemente nombrados para la Comisión de Planificación de la Capital Nacional (NCPC), dijo a la prensa la semana pasada que funcionarios de la Casa Blanca y de la Oficina de Gestión y Presupuesto, así como varios legisladores, quieren visitar las instalaciones.

La Fed también publicó nuevos materiales detallando aspectos del proyecto que suscitaron críticas de la Casa Blanca por considerarlos fastuosos, incluyendo lo que los documentos de planificación de la NCPC describen como un "ascensor privado de los gobernadores" que conduce a "comedores ejecutivos".

"Las etiquetas descriptivas no son representativas de nuestro uso anterior o previsto de estos espacios", indicaron los nuevos materiales de la Fed, precisando que el uso del ascensor no se limita a los gobernadores y que las habitaciones en cuestión son de usos múltiples y no parte de un "comedor", como describen los planes.

El presidente Donald Trump ha reprendido repetidas veces a Powell por no bajar las tasas de interés y ha dicho que quiere que abandone el cargo antes de que expire su mandato el 15 de mayo.