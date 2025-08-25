Fed puede mejorar su comunicación sobre el balance y la diversidad de opiniones, según Logan

25 ago (Reuters) - La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, dijo el lunes que el organismo debería plantearse una serie de mejoras en materia de comunicación, incluida una mejor forma de caracterizar las opiniones de los responsables monetarios sobre la senda adecuada de las tasas y la economía.

"Creo que será importante que exploremos formas, ya sea en el SEP (resumen de proyecciones económicas) o tal vez en otros medios, para evitar hacer demasiado hincapié en la mediana en relación con la diversidad de puntos de vista, así como la forma en que podemos transmitir nuestra función de reacción a una variedad de escenarios diferentes", dijo Logan en una conferencia del Banco de México.

La Reserva Federal también tiene margen para mejorar la forma en que se refiere a su balance, y tal vez quiera considerar si describir su tasa de política monetaria objetivo como un rango sigue siendo óptimo, dijo. (Reporte de Ann Saphir; Editado en español por Juana Casas)