Fede Valverde: "Bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar"

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde expresó este miércoles que "bajo ningún punto de vista pueden decir" que se negara a jugar en el partido de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions ante el Kairat Almaty, duelo en el que no disfrutó de ningún minuto.

"He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar", defendió el centrocampista en sus redes sociales.

El uruguayo afirmó en la previa del encuentro en Almaty que no ha "nacido para ser lateral", preguntado por su posición favorita en el campo, y después Xabi Alonso prefirió dejarle en el banquillo. Además, el tolosarra señaló que no vio nada de la actitud de Valverde durante el calentamiento previo, sin participar en el rondo de suplentes, y posteriormente en la banda, con ritmo lento y las manos agarradas por detrás.

"He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", aseveró el mediocentro, que también quiso dejar claro que tiene "una buena relación" con Xabi Alonso que le permite tener "la confianza de poder decirle cuál es la posición que más" le gusta.

Aunque insistió en que "siempre" le hizo saber que está "disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos".

"Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", concluyó el mensaje del jugador en la red social 'X'.