Fede Valverde, el 'Pajarito' vuela cada vez más alto en busca de su primera Champions

Doctorado en el ejercicio de centrocampista durante tres años siguiendo de muy cerca las clases magistrales de sus compañeros Luka Modric y Toni Kroos, el 'Pajarito' Fede Valverde está en primera línea para afrontar el relevo generacional en la medular del Real Madrid según se acerca el final de la carrera del croata y del alemán, y el sábado buscará su primer título en la Liga de Campeones ante el Liverpool.

"Para mí en lo personal es algo único, es algo muy lindo, trato de mirarlos a ellos, yo me siento muy nervioso pero es parte de todo esto", afirmaba Valverde el miércoles sobre sus compañeros, más veteranos y con un mejor palmarés, a cuatro días del partido ante los 'Reds'.

Tanto dentro como fuera del campo Valverde ha tenido un espejo en que mirarse en las figuras del Balón de Oro Luka Modric, del campeón del mundo Toni Kroos o incluso del brasileño Casemiro.

- Cemento y consistencia -

Y entre ellos logró hacerse un hueco en el once de Carlo Ancelotti, quien podría sacarlo de inicio el sábado en el Stade France en busca de dar cemento y consistencia a la medular del Real Madrid.

Pero el camino hasta hacerse con un lugar en el Real Madrid no ha resultado fácil para el volante motevideano de 23 años.

Surgido de la cantera de Peñarol, Valverde llegó al filial del conjunto blanco en 2016, y tras una cesión en el Deportivo de la Coruña, con el que debutó en primera división, regresó a un Real Madrid que venía de conquistar su tercera Champions consecutiva bajo la batuta de Zinedine Zidane.

A tiempo para conquistar el Mundial de Clubes en 2018, pero demasiado tarde para tocar la 'Orejona' con un equipo que había cumplido un ciclo glorioso en la máxima competición europea

Así pues, en las cuatro temporadas que lleva asentado en el primer equipo ha añadido a su palmarés dos títulos de Liga y otras tantas Supercopas de España. Pero su techo en Liga de Campeones es hasta el momento la semifinal perdida el año pasado ante el Chelsea.

Ahora está a un paso de convertirse en uno de los escasos futbolistas uruguayos -se cuentan con los dedos de una mano- en conquistar el trofeo europeo más prestigioso.

"Pude conseguir un puesto más importante, pude ya afianzarme un poco mas en el once, cuando no me ha tocado me sentía bien para volver a conseguirlo, en Uruguay he tomado también más responsabilidades, gracias al cuerpo técnico, gracias a mí", confesó un Valverde que suma 45 partidos esta temporada con la elástica blanca, diez de ellos en Liga de Campeones, y en los que ha marcado un gol (ante el FC Barcelona en la Supercopa de España) y dado un pase de gol.

- Arraigo en el Bernabéu -

Aunque también ha pasado por momentos con menos protagonismo en el once en los últimos años, algo que le ha llevado a trabajar duro por revertir la situación, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. "Obviamente es duro cuando no se juega, trabajé mucho fuera del fútbol, alimentación descanso, con una persona que me ayuda a mantener la cabeza tranquila, a trabajar más duro cuando las cosas no están bien, a seguir levantándome".

Y pese a su juventud poco a poco se va haciendo con un puesto también en la jerarquía del vestuario. Valverde no esconde que su evolución "apunta a llegar alto, ojalá algún día ser capitán de este club".

Horas después del anuncio de la renovación de Kylian Mbappé por el París SG, Valverde escribió en sus redes sociales: "Ser del Madrid es un privilegio que no todos pueden tener". Toda una declaración de personalidad y de arraigo en la institución merengue.

Él tiene ese privilegio, y está dispuesto a mantenerlo en el tiempo.

De momento el 'Pajarito' ha cambiado el plumaje y ya es 'Halcón'.

