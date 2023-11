El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, no esconde que el conjunto madridista, con el que este jueves ampli√≥ su contrato hasta 2029, se lo ha dado "todo" y que ha aprendido "mucho" y que le ha "servido" tener como compa√Īeros en el mediocampo a Toni Kroos, Luka Modric o Carlos Casemiro.

"Estoy en el mejor club del mundo y siento mucho orgullo. El Real Madrid me lo ha dado todo, la madurez y los valores de ser buena persona, ser buen jugador, crecer y ser un ejemplo para los ni√Īos. El Real Madrid es la imagen de todo el mundo y nosotros somos los ejemplos. Es una felicidad tremenda poder representar este escudo", se√Īal√≥ Valverde a 'Real Madrid TV'.

El internacional dejó claro que "es imposible rechazar al Real Madrid". "Es lo más bonito que hay y que el presidente te diga que tienes la oportunidad de renovar por este club, no lo piensas ni dos veces", subrayó.

"El presidente siempre ha estado ah√≠ en todo momento y ha estado para ayudarnos en cada momento y dar los valores que se necesita de un jugador del Real Madrid. Tambi√©n nos ha puesto la presi√≥n de seguir ganado, pero siempre ha estado con buena cara. Siempre tendr√° el agradecimiento de la familia Valverde y ser√° muy querido", a√Īadi√≥ sobre Florentino P√©rez.

Valverde recalcó que "todos los jugadores" del conjunto madridista están "hambrientos de títulos" y que no pueden "vivir sin ganar". "Ganar lo es todo. Cuando lo hago soy el hombre más feliz del mundo y cuando no, siento que pierdo muchas cosas. El día que no tenga eso no perteneceré al Real Madrid", advirtió.

El sudamericano también asegura que "no hay nada más lindo" que jugar en el Santiago Bernabéu. "La sensación de salir y sentir esa presión de que hay que ganar y de que estás jugando para el Real Madrid. Es la adrenalina más linda que hay en el mundo", expresó, recordando que "90 minutos en el Real Madrid son muy largos en el Bernabéu" y que "nunca" de dan "por vencidos" y dan "el máximo en cada pelota".

De sus compa√Īeros, resalta la "mezcla de jugadores veteranos y j√≥venes". "Siempre hay esa competici√≥n sana que ayuda a que el equipo siga mejorando. Lo importante es que todos tiramos al mismo lado y buscamos el mismo objetivo: lograr t√≠tulos para festejarlos todos", indic√≥.

"No he cambiado las ganas de seguir ganando y de seguir consiguiendo t√≠tulos. Obviamente, he mejorado como futbolista y he aprendido mucho peleando un puesto y siendo suplente. He aprendido de los compa√Īeros y he sacado el mayor fruto posible a vivir momentos de tanta importancia. He aprendido mucho de Kroos, Modric y Casemiro, eso me ha servido", a√Īadi√≥ el centrocampista, "a disposici√≥n del equipo para lo que necesite", aunque es de "volante por la derecha" donde m√°s puede demostrar sus "cualidades".

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento a su paso por la cantera madridista. "Siempre voy a estar muy agradecido a cómo se me trató cuando llegué. Dormía en la residencia de los juveniles del club y para mí era un hotel de cinco estrellas, algo muy bonito y algo que hay que saber admirar cuando eres joven, que a veces no te das cuenta. Los que salimos al campo somos los jugadores, pero hay mucha gente que trabaja detrás de todo esto como los cocineros, los fisios o los médicos, que siempre están pendientes de lo que uno necesita", sentenció.