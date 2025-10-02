Fede Valverde, un inesperado rompecabezas en el vestuario del Real Madrid

De hombre para todo con Carlo Ancelotti en el banquillo a inesperado rompecabezas para el nuevo técnico Xabi Alonso: la situación de Fede Valverde en el Real Madrid abre interrogantes hasta el punto de que el uruguayo ha tenido que salir a la palestra.

Debido a la ausencia de los lesionados Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, el técnico Xabi Alonso apostó por Raúl Asencio como lateral derecho ante el Almaty el martes (triunfo 5-0), un puesto en el que Valverde, que prefiere el medio del campo, jugó en muchas ocasiones la pasada temporada bajo las batuta de Ancelotti.

Esa decisión del entrenador vasco se produjo tras las tajantes declaraciones del centrocampista de 27 años.

"No nací para jugar de lateral. Fue de un momento para el otro por una emergencia que me tocó jugar ahí y poder hacerlo de buena forma, es verdad que a mí me llenó de orgullo", había dicho Valverde en la rueda de prensa previa al duelo europeo.

El preparador madridista dejó en el banco a Valverde, que se ausentó del rondo durante el calentamiento. Y después las cámaras captaron una actitud aparentemente desganada, con las manos en la espalda y sin apenas moverse. No jugó ni un minuto.

Dos semanas antes, Valverde confesó que ya había transmitido a Alonso su posición deseada.

"Estoy haciendo las cosas bien en el medio, en mi posición, en la que yo siempre trabajé. He disputado en el medio con los mejores jugadores del mundo. Creo que hoy por hoy soy uno de los pilares de lo que es el medio campo de Real Madrid", recalcó.

"El entrenador sabe que no me gusta mucho jugar de lateral. Creo que eso ya lo tiene muy convencido", añadió.

- "Estoy triste" -

Ante el revuelo suscitado en los medios tras el duelo en Kazajistán, el jugador alzó la voz el miércoles al revelar que se siente "triste".

"Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste.

“De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar”, remarcó el centrocampista en las redes sociales.

“He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso”, incidió el uruguayo que insistió en que mantiene una buena relación con Alonso.

El Real Madrid (2º, 18 puntos) se medirá el sábado al Villarreal (3º, 16) en el Santiago Bernabéu en la 8ª jornada de la Liga, mientras que el Barcelona (1º, 19) visitará al Sevilla (9º) el domingo.

-- Programa de la 8ª jornada de la Liga (en horas GMT):

- Viernes:

(19h00) Osasuna - Getafe

- Sábado:

(12h00) Real Oviedo - Levante

(14h15) Girona - Valencia

(16h30) Athletic - Mallorca

(19h00) Real Madrid - Villarreal

- Domingo:

(12h00) Alavés - Elche

(14h15) Sevilla - Barcelona

(16h30) Real Sociedad - Rayo

Espanyol - Betis

(19h00) Celta - Atlético de Madrid

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 19 7 6 1 0 21 5 16

2. Real Madrid 18 7 6 0 1 16 8 8

3. Villarreal 16 7 5 1 1 13 5 8

4. Elche 13 7 3 4 0 10 6 4

5. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5

6. Betis 12 7 3 3 1 11 7 4

7. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1

8. Getafe 11 7 3 2 2 8 9 -1

9. Sevilla 10 7 3 1 3 11 10 1

10. Athletic 10 7 3 1 3 7 8 -1

11. Alavés 8 7 2 2 3 6 7 -1

12. Valencia 8 7 2 2 3 9 12 -3

13. Osasuna 7 7 2 1 4 5 7 -2

14. Real Oviedo 6 7 2 0 5 4 12 -8

15. Levante 5 7 1 2 4 11 14 -3

16. Rayo 5 7 1 2 4 7 10 -3

17. Celta 5 7 0 5 2 6 9 -3

18. Real Sociedad 5 7 1 2 4 7 11 -4

19. Mallorca 5 7 1 2 4 6 11 -5

20. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13

rsc/pm/dam