Fedea plantea un sistema de cuentas nocionales a 20 años que reduciría el gasto en pensiones hasta un 40%

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone transitar "suavemente", en un plazo no inferior a 20 años, del actual sistema de reparto en España a un sistema de pensiones de cuentas nocionales, que reduciría el gasto en pensiones hasta un 40% a largo plazo, reforzaría la sostenibilidad y aseguraría la proporcionalidad entre aportaciones realizadas y prestaciones recibidas.

En un trabajo realizado por José Enrique Devesa, Rafael Doménech y Robert Meneu, los autores explican que el sistema de reparto basado en cuentas nocionales, ya aplicado en otros países europeos, tiene una lógica actuarial: cada trabajador acumula en una cuenta virtual el valor de sus cotizaciones, revalorizado con un tipo nocional ligado a variables macroeconómicas, y el saldo acumulado se transforma en una pensión inicial mediante un factor actuarial dependiente de la edad y la esperanza de vida en el momento de la jubilación.

Este diseño, en su opinión, garantiza una proporcionalidad "estricta" entre cotizaciones y prestaciones, introduce mecanismos automáticos de ajuste ante cambios demográficos y económicos, y mejora la equidad inter e intrageneracional, al tiempo que preserva un componente redistributivo separado y transparente a través del sistema no contributivo financiado con impuestos.

En concreto, Fedea propone transitar a este nuevo sistema de cuentas nocionales en un plazo de 20 años. Se aplicaría de cara a la jubilación de los nacidos de 1971 en adelante, pero inicialmente en combinación con el sistema actual, cuyo peso iría descendiendo un 5% cada año. Así, el 5% de la pensión de la cohorte de 1971 se calcularía por el sistema de cuentas nocionales y el 95% aplicando el sistema actual, mientras que para los nacidos en 1990 ya se aplicaría el nuevo sistema al 100%.

Según Fedea, la transición al nuevo sistema reduciría el gasto en pensiones. De acuerdo con sus cálculos, en un escenario optimista (con un crecimiento del PBI futuro del 2,24%) el ahorro sería del 3,8% en 2050 y del 10,7% a largo plazo. Con un crecimiento futuro del 1,23%, el ahorro sería del 11,5% en 2050 y del 40,1% a largo plazo. Medido como porcentaje del PBI, el ahorro en 2050 sería del 0,6% PBI en el escenario optimista y del 1,7% en el segundo caso.

Para Fedea, un sistema de cuentas nocionales bien diseñado resolvería automáticamente las inequidades del actual sistema, pues se valora proporcionalmente el esfuerzo contributivo realizado a lo largo de toda la vida laboral, frente al sistema actual que favorece a carreras laborales cortas, irregulares o a bases reguladoras altas. Así, con el nuevo sistema saldrían beneficiados especialmente las personas con bases reguladoras más bajas; las que tienen carreras laborales más largas, y las que se jubilan anticipadamente. Como consecuencia, y de forma indirecta, los autónomos y los hombres también saldrían ligeramente beneficiados.

“Todo ello es debido a que el sistema de cuentas nocionales garantiza por diseño el equilibrio y la equidad actuarial, de manera que todos los individuos obtienen pensiones esperadas proporcionales a su esfuerzo contributivo durante toda la vida laboral”, señala el estudio.

SIMULACIÓN: La pensión media con cuentas nocionales sería un 12% menor

Fedea realiza en este trabajo el ejercicio de comparar, con datos de 2023 de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), la pensión media contributiva bajo el sistema actual y bajo el sistema de cuentas nocionales. Sin tener en cuenta el complemento de brecha de género ni aplicar los topes mínimo y máximo, la pensión media en 2023 con el sistema actual alcanza los 1421 euros mensuales, un 12,2% superior a la cuantía que derivarí­a de un sistema de cuentas nocionales maduro (1248 euros mensuales). Este variable, la de pensiones inferiores en media a las del sistema actual, sería, para Fedea, la primera a tener en cuenta de cara a diseñar una transición suave hacia un sistema de cuentas nocionales. Así, señala que corregir ese 12% de media requiere un periodo transitorio de entre 10 y 20 años. No obstante, Fedea señala que habría que corregir al mismo tiempo la diferencia de pensión entre individuos. De hecho, la desviación media absoluta equivale a un 15% de la pensión media a nivel individual. Esta valoración es la segunda que, a su juicio, habría que tener en cuenta para elegir un periodo transitorio más o menos largo. En algunos casos, la disminución de la pensión media del 12% se suma a la disminución de la pensión individual para corregir la inequidad (carreras cortas o bases reguladoras altas), siendo la diferencia superior al 20%, por lo que Fedea no aconsejaría un periodo transitorio inferior a 20 años.

En todo caso, Fedea apunta que, si se incorporaran los efectos positivos de equilibrio general sobre la inversión y la productividad a que daría lugar un sistema de cuentas nocionales, la renta de ciclo vital con este sistema sería "probablemente superior al sistema actual".

“Las simulaciones realizadas indican que la introducción de cuentas nocionales redundaría en pensiones iniciales más moderadas pero sostenibles y sin la necesidad de asegurar su financiación con recursos adicionales a las cotizaciones”, defiende Fedea. Los parámetros fundamentales del sistema de cuentas nocionales que Fedea utiliza para sus cálculos parten de un tipo de cotización para pensiones del 21%, y una edad mínima de jubilación que aumentaría a razón de dos tercios de lo que crezca la esperanza de vida, con el objetivo de mantener constante la relación entre años de cotización y años de cobro de la pensión (con una relación 2 a 1). Pasaría de 63,5 años en 2042 a 64,5 en 2070. Asimismo, el tipo nocional de interés para actualizar las cotizaciones pagadas que plantea Fedea pasa por utilizar una media móvil de la variación interanual del PBI. Además, cree que debería elegirse un periodo amplio, 20 o incluso 40 años.

Como factor actuarial para el cálculo de la pensión a partir del capital nocional acumulado, Fedea toma el valor actual actuarial de una renta vitalicia. Junto al factor actuarial y al tipo nocional, Fedea considera que se debería utilizar un fondo de reserva; una regla de activación; unos parámetros vinculados a la parte de los ingresos, de los gastos o de ambos, y una regla de reversión. Todo ello actuaría como mecanismo automático de ajuste. Fedea destaca que el sistema propuesto recortaría las "elevadas" tasas de sustitución y de reemplazo españolas (pensión inicial sobre último salario y pensión media sobre salario medio). En la actualidad, la pensión media española representa el 74% del salario medio y el 107% del salario más frecuente. Con cuentas nocionales convergería a niveles en línea con estándares europeos, de un 50%-60% del salario medio, según el organismo. Además, Fedea asegura que no se vería comprometida la suficiencia básica gracias a la recomendación de mantener el sistema actual de complementos para pensiones mínimas financiados mediante impuestos. En todo caso, el organismo apunta que para que esta transición tenga éxito habría que alcanzar un amplio consenso político y social; proteger a los colectivos vulnerables durante la transición; ampliar la reforma con políticas que potencien los pilares complementarios de previsión; establecer un marco fiscal y macroeconómico coherente; monitorizar y ajustar técnicamente el sistema, y constituir un Fondo de Reserva "robusto" para hacer frente a posibles shocks adversos.