Federación argentina suspende a presidente y futbolistas de Estudiantes tras escándalo "pasillo"

BUENOS AIRES, 27 nov (Reuters) - El presidente del club Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y los 11 futbolistas titulares del equipo argentino recibieron el jueves una inédita sanción de la federación local por negarse a homenajear a Rosario Central, conjunto al que la AFA declaró campeón tras cambiar el reglamento luego de la finalización de un torneo.

Los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a Central cuando el popular equipo de Rosario, el que más puntos había sumado en la tabla anual de la liga argentina, saltó al campo el fin de semana luego de haber sido proclamado campeón días antes, algo que no estaba estipulado en el reglamento de la competencia.

Verón, exinternacional argentino, recibió "una suspensión de seis meses para toda actividad relacionada al fútbol", mientras que los jugadores que "participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada" fueron suspendidos por dos fechas, de acuerdo al boletín del Tribunal de Disciplina.

La medida adoptada por Estudiantes estuvo relacionada a la decisión de la AFA de crear un nuevo título una vez finalizado el Torneo Clausura y entregárselo a Central por haber sido el equipo que más puntos sumó en 2025.

Entre los futbolistas suspendidos se encuentra el meta uruguayo Fernando Muslera y el colombiano Edwuin Cetré, además de Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

Las sanciones las deberán cumplir en el próximo torneo, por lo cual podrán jugar el sábado en los cuartos de final ante Central Córdoba. La AFA también estipuló que los jugadores no cumplirán la sanción en los mismos partidos para que la medida "no afecte la integridad de la competición en curso". (Editado en español por Javier Leira)