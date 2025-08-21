Federación chilena de fútbol critica "pasividad" de Independiente para controlar violencia en partido de Sudamericana
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) chilena criticó el jueves al club argentino...
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) chilena criticó el jueves al club argentino Independiente por su "pasividad" para controlar la feroz violencia entre hinchas que provocó la cancelación el miércoles del partido de octavos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.
"Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte", dijo el organismo en un comunicado.
El partido de vuelta de octavos de final, que se jugaba en el Estadio Libertadores de América, en el sur de Buenos Aires, fue cancelado luego de violentos enfrentamientos de hinchas que dejaron más de 100 detenidos, la mayoría chilenos, y casi una veintena de heridos, según reportaron las autoridades.
