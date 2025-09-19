Federación de Comunidades Judías de España denuncia "preocupante aumento del antisemitismo"

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) denunció este viernes un "preocupante aumento del antisemitismo" en el país, días después de haber condenado las manifestaciones propalestinas que obligaron a interrumpir el final de la Vuelta ciclista.

"En todos nuestros hogares y celebraciones [el lunes se celebrará el año nuevo judío] estará presente una profunda consternación por los graves episodios de antisemitismo que estamos viviendo: insultos, acoso, exigencias, señalamiento y manifestaciones de odio por el hecho de ser judíos", escribió en un comunicado.

La FCJE, que estima que en España viven unos 70.000 judíos, ya había condenado "los graves incidentes de violencia de grupos propalestinos", tras el caótico final de la Vuelta, cuya última etapa tuvo que ser interrumpida el domingo en Madrid.

Según la Federación, "este tipo de manifestaciones violentas alimentan el odio y dan cobertura a un preocupante incremento del antisemitismo en España".

En un país donde la causa palestina cuenta con gran apoyo popular, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, reafirmó el lunes su "admiración" por los manifestantes propalestinos.

Sánchez, que preside un gobierno de coalición de izquierda, ha hecho del apoyo incondicional a la causa palestina uno de los ejes principales de su política exterior y España reconoció oficialmente en mayo de 2024 al Estado palestino.

Según el informe sobre la evolución de los delitos y actos de odio en España publicado en julio de 2025 por el Ministerio del Interior, los actos antisemitas aumentaron un 60,9% en 2024, pasando de 23 hechos registrados a 37 en comparación con 2023.

El informe sobre el antisemitismo en España, elaborado por el Observatorio contra el Antisemitismo, compuesto por la FCJE y el Movimiento contra la Intolerancia, destacó por su parte que en 2024 se registró "un incremento del 321% con respecto al año 2023 y de un 567% respecto al 2022" de los incidentes antisemitas, lo que supone "el mayor número registrado en la historia moderna de España en un año".

En mayo de 2024, la FCJE ya había asegurado que desde el ataque de Hamás en octubre de 2023 en Israel, que desató la guerra en Gaza, los judíos de España eran blanco de un número creciente de "ataques, insultos, amenazas y amedrentamiento".

