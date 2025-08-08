Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) defiende a Aída Oceransky tras el "señalamiento" en redes

OVIEDO, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), única institución que representa a los españoles de confesión judía, ha expresado su "total apoyo" a la presidenta de la Comunidad Judía de Asturias, Aída Oceransky, tras "el señalamiento al que se ha visto sometida en redes sociales".

El PSOE de Oviedo pidió este jueves revisar la cesión de La Casina de El Fontán a la comunidad judía alegando que la presidenta de la Sinagoga Beit Emunáh, Aída Oceransky, había defendido públicamente la ofensiva militar del gobierno israelí en Gaza y había negado la existencia de una situación de hambruna provocada por el bloqueo.

"Es profundamente preocupante que el ejercicio de la libertad de expresión y el legítimo posicionamiento en un conflicto pueda derivar en consecuencias de carácter institucional, como la amenaza del PSOE de modificar o anular un acuerdo que permite a la comunidad practicar su fe y mantener su vida religiosa dignamente", han señalado desde el FCJE en un comunicado.

Insisten en que la libertad religiosa y de expresión son derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en el marco jurídico internacional y su ejercicio "no debe tener ninguna represalia".

"Hacemos un llamamiento al respeto y la responsabilidad, especialmente de quienes ejercen cargos públicos, porque la diversidad de pensamiento es consustancial a toda sociedad democrática. Convertirla en motivo de represalia debilita los valores que decimos defender", han zanjado desde la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE).