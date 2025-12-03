Federación de Esquí "preocupada" por el retraso de las obras de la sede olímpica

El secretario general de la Federación Internacional de Esquí (FIS), Michel Vion, admitió estar "preocupado" por los retrasos en la sede que albergará las pruebas de snowboard y esquí estilo libre en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero del próximo año.

Estas disciplinas, que repartirán 26 títulos olímpicos, están programadas en la localidad de Livigno, en el norte de Italia, entre el 6 y el 22 de febrero.

Sin embargo, la sede está teniendo problemas con el sistema de producción de nieve artificial.

"Aparentemente, el embalse en la ladera está terminado, pero aún no se han recibido los permisos para llenar el lago", explicó Vion a la AFP el lunes.

"Un embalse sin agua es bastante problemático. Estamos un poco preocupados porque la necesidad de nieve es significativa para estas disciplinas", añadió.

"Si queremos garantizar un desarrollo adecuado de los Juegos, se necesita no sólo nieve natural, sino también nieve artificial para consolidar la nieve, haciéndola más compacta y húmeda".

No obstante, Vion se mostró convencido de que los organizadores, "al final, cumplirán".

La empresa encargada de las obras de los Juegos Olímpicos, SiMiCo, aseguró que la próxima semana comenzarán a utilizarse los cañones de nieve, una parte clave de la fabricación de nieve artificial.

El gerente de SiMiCo, Fabio Massimo Saldini, declaró a la AFP que los responsables de las obras están tranquilos porque "las bajas temperaturas en Livigno" ayudarán a la conservación de la nieve.

"No habrá absolutamente ningún problema", agregó.

Contactado este martes por la AFP, el comité organizador de los Juegos de Milán-Cortina 2026 no quiso comentar este asunto.

